Změny na spořicích účtech: banky v posledních týdnech zahýbaly s úroky z vkladů. Co se dá ještě letos čekat?

Banky v minulých dnech opět snížily úroky z vkladů. A chystají se na další úpravy v návaznosti na to, jak půjde Česká národní banka (ČNB) dolů se svou klíčovou repo sazbou. O dalším snížení by ČNB mohla rozhodnout ve středu. Sazby na spořicích účtech by podle expertů mohly ke konci roku spadnout na tři až jedno procento.

