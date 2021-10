Na pivo jen s testem či očkováním. Pořád lepší než zavřít, říkají hospodští

Provozovatel by neměl umožnit vstup do restauračního zařízení nebo poskytnout tyto služby, pokud se zákazník neprokáže bezinfekčností. !Neplatí to pro prodej jídla s sebou a food koutky v obchodních centrech,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na mimořádné tiskové konferenci vlády.



V případě venkovských hospod bude podle restauratéra a garanta projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) Luboše Kastnera možné, aby si provozovatel zavedl seznam stálých hostů s uvedením platnosti jejich očkovacího certifikátu a nebudou se muset prokazovat při každé návštěvě.



„Zatím neznáme prováděcí pokyny a detaily, ale jsme připraveni opatření respektovat a dodržovat. Jen upozorňujeme, že nemáme právní ani technické možnosti v ověřování totožnosti hostů a pravosti certifikátu a tudíž za to nemůžeme nést odpovědnost,“ říká tisková mluvčí sítě Ambiente Šárka Hamanová.



V případě hostů, kteří se dokladem o dokončeném očkování, prodělané nemoci covid-19 nebo negativním testu prokážou digitálním certifikátem v mobilní aplikaci, bude podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka vše jasné.

U zákazníků, kteří aplikaci nepoužívají, nemají takzvaný chytrý telefon nebo v případě cizinců, personál podle Stárka hosty k prokázání dokladu vyzve, ale nemůže ručit za jeho správnost. „Tím, že už nebude možné využívat samotesty, se sníží návštěvnost restaurací,“ míní Stárek.

V zahraničí to funguje

Majitel tří dejvických restaurací Pavel Kalus s nařízením nemá problém a je na ně připravený. Potvrzuje, že je to lepší než úplně zavřít.



„Nejsem vůbec proti těmto kontrolám. V zahraničí to funguje bez problémů, takže to budeme v našich provozech také aplikovat. Navíc máme stálou klientelu, takže to zkontrolujeme jednou a pak to již nebude potřeba. Určitě by to ovšem nemělo být jediné opatření, protože firmy a školy jsou mnohem rizikovější než restaurace,“ říká Kalus.



Podobně to vidí také společnost Storyous, která restauracím vytváří komplexní systém. „Kontroly bezinfekčnosti v restauračních zařízeních považujeme za rozumné a v některých zemích v zahraničí už takto běžně fungují. Je samozřejmě možné, že některé hosty tato restrikce může odradit, pokud si však s příchodem podzimní vlny koronaviru máme vybrat mezi tímto opatřením a další uzávěrou restaurací, která by pro pohostinství bylo naprosto likvidační, je kontrola bezinfekčnosti tím nejlepším řešením,“ říká tisková mluvčí společnosti Storyous Jana Kohoutová.

„V řadě evropských zemí restaurace i při vyšších počtech nakažených běžně fungují, samozřejmě za přísnějších bezpečnostních opatření. S tím souvisí i zodpovědné chování – nás všech i provozovatelů,“ dodává.

Zavedení opatření, které povede ke snížení návštěvnosti stravovacích provozů, by měla vláda podle Stárka podnikatelům nějak kompenzovat. Ti jsou podle něj po dlouhotrvajícím období protiepidemických restrikcí ekonomicky vyčerpaní. Tržby se podle něj pohybují kolem 50 procent stavu před koronavirem. Vhodné by bylo podle Stárka zařazení restauratérů, za určitých podmínek, do programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, který kabinet plánuje uplatnit u automobilových firem.