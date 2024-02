Kryptománie v přímém přenosu. Do bitcoinového fondu tečou miliardy denně

Co jsou to bitcoinové fondy? BTC ETF kopírují vývoj ceny bitcoinu.

Zájemci přes ně mohou do nejznámější kryptoměny investovat, aniž by ji museli nakupovat na specializované burze nebo držet přímo.

Fondy tak otevírají možnost investování do bitcoinu co nejširšímu okruhu investorů, protože jej usnadňují a převádí do tradičnějšího finančního prostředí velkých společností. Investor nemusí nákup kryptoměny realizovat přes specializované burzy ani řešit, kde bude kryptoměny bezpečně uchovávat.

Celkem jich je zatím 11, všechny jsou v USA a jejich vznik posvětila americká Komise pro cenné papíry; na jejím stole nyní leží i žádosti o ETF fondy založené na ethereu, druhé největší kryptoměně.