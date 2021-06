Češi za lockdownu uspořili o 300 miliard korun více než před covidem. S jejich utrácením ale moc nespěchají

PRAHA Konec lockdownu vnesl do spotřebitelské nálady v České republice výrazný optimismus. Ať už jde o objednávky v e-shopech nebo o nákupy v kamenných prodejnách, poptávka se začíná pomalu přibližovat číslům z roku 2019. Lidé utrácejí covidové úspory, vyšší poptávku podporuje i vyhlížená inflace. Přesto se Češi drží v utrácení ještě trochu zkrátka – část úspor si po roce plném nejistot raději šetří.

„Odložená spotřeba domácností se s rozvolněním rozjela v plném proudu,“ potvrdil pro Lidovky.cz Ladislav Veselý, ředitel portálu Slevomat. A že nejde zrovna o malé částky, potvrzuje i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Vloni totiž podle něj české domácnosti uspořily až o 300 miliard korun více, než kolik jim stálo na účtech v letech před pandemií. Podle šetření statistiků ohledně spotřebitelské nálady tak v současnosti narůstá ochota lidí utrácet nejdramatičtěji za poslední dvě dekády.



Prim hraje nábytek, sportovní vybavení či welness

Přesto se chování spotřebitelů během pandemie značně proměnilo. Do restaurací se hosté ještě v plném počtu nevrátili, Češi tolik nenakupují ani oblečení. Do prodejen, které mohly v rámci rozvolnění maloobchodu otevřít od 10. května, Češi vyrazili především pro zboží, které se online pořizuje těžko. Největší zájem je aktuálně především o nábytek a vybavení do domácnosti, obuv, ale také o zboží pro sport a rekreaci. Dlouhodobě se na špici drží jízdní kola – těch je dokonce kvůli enormní poptávce a zpožděným dodávkám na trhu nedostatek.

„Poptávka po outdoorovém zboží je jednoznačně vyšší než v předchozích letech. Zákazníci se po skončení lockdownu rádi vrátili i do kamenných obchodů. Zvláště u specifického zboží, jako jsou například boty na těžší turistiku, je znatelný vliv odkládaného nákupu,“ uvedl pro Lidovky.cz Radek Kronika z Hudy Sportu.



„Po znovuotevření našich obchodních domů jsme registrovali zvýšený zájem zákazníků o nákupy, ve srovnání se stejným obdobím v minulém roce šlo o zhruba deset procent. V červnu se už poptávka ustálila a prodeje se pohybují přibližně na úrovni loňského roku,“ říká Petr Šašek, mluvčí švédského řetězce s nábytkem Ikea. Tam nyní zákazníci míří hlavně pro skříně, komody, matrace, venkovní nábytek, vybavení kuchyní a doplňky.

Také návštěvnost nákupních center se podle jejich asociace po otevření všech prodejen dostala na čísla srovnatelná se stavem před koronakrizí. A zákazníci se vrátili také například do prodejen Marks & Spencer. „Očekávali jsme zvýšený zájem, který se potvrdil. Zákazníci nakupují oblečení i potraviny,“ řekl obchodní ředitel britského řetězce Petr Vokroj. Enormní zájem o nákupy byl ostatně minulý týden znatelný také v případě otevření první české pobočky irského řetězce Primark, na který lidé lidé stáli hodinové fronty.

I přes povinnost prokázat se testem zákazníci nešetří ani v případě služeb spojených s péčí o tělo. „Například poptávka po rezervacích ke kadeřníkovi, na kosmetické služby nebo na masáže je obrovská. Chuť utrácet jde navíc ruku v ruce s lepším počasím,“ říká Veselý s tím, že prodeje těchto služeb táhnou hlavně ženy. Poptávka stoupá i po prázdninových pobytech, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Nervozita klesá postupně

Přesto, že aktuální poptávku podle hlavního ekonoma Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáše Kovandy podporuje i rostoucí inflace, podle Prouzy zatím zájem Čechů očekávání obchodníků nesplnil. „Navzdory očekávání, že se tržby po lockdownu zvednou až o pětinu, jsou prodeje pořád o mírně nižší než v roce 2019. V některých odvětvích je pak pomalu dohánějí,“ popisuje Prouza.

Podle Kovandy však největší vlna nákupů ještě přijde. „Lidé si během lockdownu navykli žít střídměji. Dílčí faktory ale napovídají, že se nákupní horečky ještě dočkáme, jen s pozvolným náběhem,“ uvedl pro Lidovky.cz. „Je vidět, že nervozita postupně klesá,“ souhlasí Prouza.

Podle analytiků ale lidé ještě částečně dbají na to, aby se z uspořených financí nevydali zcela. Mají obavy z dalších vln pandemie. „Je pravděpodobné, že si nějakou finanční rezervu lidé budou chtít držet,“ uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Další růst spotřeby však tlačí na růst cen. „Silný růst spotřeby domácností se samozřejmě podepíše i na inflaci. Proto ČNB tento týden velmi pravděpodobně začne zvyšovat sazby, aby ekonomiku trochu ochlazovala,“ říká David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

„Přesto růst české ekonomiky bude v letošním roce mezi třemi až čtyřmi procenty tažený právě spotřebou domácností,“ dodal.