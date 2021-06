Primark není výjimečný, má jen dobré PR, říká šéfka katedry marketingu UK

Praha „Když se u nás otevíralo Takko, Kik nebo Pepco, které jsou většinou v obchodních zónách na okraji měst, nikdo to na titulku Blesku nedával,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na FSV UK. Fronty skvěle zaujmou spotřebitele.

Lidovky.cz: Proč má Primark jako značka takové jméno, že na jeho otevření jdou lidé stát frontu ve 30stupňovém horku?

Vstup Primarku na český trh není nic výjimečného, ten řetězec jako takový není vůbec výjimečný a je známý pouze tím, že nabízí zboží nízké kvality za nízké ceny. Korumpuje spotřebitele až dumpingovými (dumping - prodej zboží či služeb se ztrátou, pod výrobními náklady, pozn.red.) cenami a podporuje u nich touhu po rychlé spotřebě. Výjimečné je, jaké se jim podařilo udělat haló. PR specialisté odvedli dobrou práci.

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na FSV UK

specializuje se na strategickou komunikaci, public relations a public affairs

absolvovala řadu pobytů na významných univerzitách, například na Kolumbijské univerzitě v New Yorku

v roce 2015 vydala odbornou monografii Public relations, která shrnuje teorii, historii a současnou praxi oboru a vychází z jejích vlastních výzkumů

v roce 2018 získala ocenění za celoživotní přínos oboru od Asociace PR agentur

Lidovky.cz: V čem se jim zadařilo?

Primarku se podařilo vyvolat neobvyklý zájem novinářů. Je to dané jednak lokací na Václavském náměstí, která vyvolává dojem, že jde o nějakou módní značku. Další faktor může být ten, že řada novinářů Primark může znát z osobní zkušenosti. Když se u nás otevíralo Takko, Kik nebo Pepco, které jsou většinou v obchodních zónách na okraji měst, nikdo to na titulku Blesku nedával. Novináři také přehlížejí kontroverzní kauzy a ekologické dopady nákupní horečky, kterou Primark podporuje. Otevření Primarku připomíná skutečně cirkusový humbuk jak od principála Phinease Taylora Barnuma, který neváhal lidi ani oklamat, jen aby se o tom mluvilo - a novináři Primark mohutně podpořili.

Lidovky.cz: Můžeme se na frontu na Václavském náměstí dívat třeba i jako na marketingový záměr, leč způsobený protiepidemiologickým omezením počtů osob na prodejně? Fronta proletěla všemi médii...

Nevím, nedokážu říct, zda to byl záměr, nicméně je pravda, že umělé vytváření front je běžnou praktikou. V marketingovém světě tím proslul například americký řetězec Abercrombie & Fitch. Nemyslím si, že v tomto konkrétním případě to byl zcela marketingový tah, ale z hlediska zaujmutí veřejnosti to byla skvělá věc. Ostatní spotřebitele to naláká, protože vidí, že jiní lidé toto zboží chtějí a že ho bude třeba málo. Je to hra na nedostatek, podporuje to nákupní chování.

Lidovky.cz: Nesehrál také určitou roli pocit exkluzivity? Doteď se muselo pro věci z Primarku do sousedních států.

Nemyslím si, jedině možná v souvislosti s pandemií v tom smyslu, že se lidem nechce nechávat testovat se, aby mohli třeba právě do toho Německa.

Ale nejedná se o luxusní zboží, naopak. Řetězec podporuje pravidelný nákup za nízké ceny, protože často se jedná o velmi nekvalitní materiály. Nebo se k němu i spotřebitelé chovají jako k nekvalitnímu, protože od něj ani kvalitu neočekávají. Když srovnáte počet kusů oděvů na hlavu, které si koupí průměrný britský zákazník a které průměrný spotřebitel v Česku, tak vidíme diametrální rozdíl. Mám reálné obavy, že masivní vstup Primarku na český trh povede pouze k tomu, že Češi budou více spotřebovávat a více kusů oděvů skončí tím pádem na skládkách.

Lidovky.cz: Není to ale vlastně tak, že pro určitou skupinu lidí prostě není důležité, kdo v jaké rozvojové zemi a za jakých podmínek oblečení produkuje?

Je to určitě tak. Mladí lidé - zejména generace Z - veřejně deklarují, jak moc jsou pro ně udržitelnost a ekologie důležité, přitom se ale chovají dosti jinak. Neříkám tím, že v Primarku nakupují pouze mladí lidé, ale co se týče například Velké Británie, tak tam určitě dominují. A někdy se stane, že to jsou přesně ti samí lidé, co pak v pátek odmítají jít do školy na protest proti klimatické krizi. Tyto řetězce přitom životnímu prostředí skutečně nepomáhají.

Přitom levné nemusí vždy znamenat nekvalitní. Některé jiné diskontní řetězce či privátní značky třeba nabízejí zboží, které je sice vyrobeno ve velkých továrnách, ale nemusí mít tak špatný dopad.

Lidovky.cz: Prezentuje se Primark jako ekologický?

Řetězec se často dopouští tzv. green washingu, kdy se snaží přesvědčit spotřebitele, že byli například jedni z prvních, co začali balit zboží do papírových tašek, že mají papírová ramínka, že netisknou příliš mnoho etiket a tím se z kupujících snaží sejmout vinu. Průvodním znakem tohoto jevu je, že se v sebeprezentaci zaměřují na jednotlivosti, které v celkovém dopadu nemají význam.