Dvě tváře Primarku. Je jak hřiště, omámení zákazníci si své zboží musí vybojovat

„Ovce! Blázni smažící se na slunci!“ Tak byli minulý týden častováni zákazníci čekající ve frontě na otevření první české pobočky řetězce Primark. Větší reklamu než štrúdl táhnoucí se od Můstku až ke svatému Václavovi si nemohl irský prodejce levné módy přát. Ale zaslouží si nedočkavci cestující přes půlku republiky jen proto, aby si mohli koupit tričko za 55 korun, naše odsouzení?

V době pandemické nejistoty, kdy se mnoho lidí ocitlo bez práce, je touha obléknout svou rodinu pěkně a přitom levně, pochopitelným lákadlem. Vždyť to jsou tři patra plná oblečení za pár stovek! Krásná květovaná sukně za čtyři kila, módní lněné kalhoty za dvě stovky. No, nekupte to!



Však nakupovat v Primarku je zážitek! Po dlouhé době, kdy jsme se mohli projít jen od ledničky k televizi, se konečně otevřely obchody s módou. Můžeme se odměnit, udělat si radost, vybrat si šaty na vlastní kůži, přehrabovat se v oblečení a snít o tom, kam jej vyneseme. A kdo po frontě před prodejnou s modrým logem hází kamenem? Zákazníci řetězců přebarvených na zeleno – H&M, Zara, Reserved či Mango?

Primark má dvě tváře. Jedna je pohádkovým místem s levným oblečením, které se sice rychle opere, ale díky nízké ceně vás to nebolí. Z té druhé je Primark hrabárna, kde si svůj kousek oblečení musíte vytáhnout z rozházené hromady dalších svršků. Primark je hřiště, na němž se lidé přetahují o kabinky a kličkují před pokladnami, aby po několika hodinách nakupování mohli konečně zaplatit.



Primark je geniální marketér. Do reklamy prakticky neinvestuje, neprovozuje e-shop. Soustředí se pouze na kamenné pobočky a spoléhá se, že omámený zákazník se svěří sousedovi, jak v jejich obchodě nakoupil za hubičku. Nákup ho sice stál nějakou tu tlačenici, čekání a nepohodlí, pořád to ale bylo za tu sladkou nicotně malou hubičku.

Každému, kdo již nechce vábivému cukrování levných oděvních značek podléhat, Čekstajl doporučuje zhlédnutí dokumentu The True Cost o pádu bangladéšské fabriky Rana Plaza, která v roce 2013 pohřbila na tisíc pracovníků šijící pro oděvní řetězce. Ano, i pro Primark. Chuť na outfit, jehož hodnota nepřekročí pětistovku, dokáže zahnat i norský dokument Sweatshop – Deadly fashion. V něm filmaři poslali trojici módních blogerů do šicí fabriky v Kambodži. Právě tyto události se staly jedním z prvních kousků do mozaiky hnutí propagující udržitelnou módu – ohleduplnou k přírodě i k lidem.

Udržitelná móda nemá marketingovou školu irského řetězce. Mnoho zákazníků si proto myslí, že obléknout se udržitelně lze jen u designéra v černém tričku, který oslňuje mramorovaným concept storem v hlavním městě. Udržitelnost ale není visačka se zeleným nápisem. Udržitelnost je zajít za švadlenou v malém městě, která vám běžně zkracuje kalhoty, a zeptat se jí, jestli by vám příště neušila kalhoty nové. Paní bude mít ceník jen o něco dražší než věhlasný Prajmáč, ale ty kalhoty, ty vás přežijí.