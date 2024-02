Rozumím obezřetnému přístupu ČNB ke snižování sazeb. Riziko pro růst inflace je tu stále, říká náměstek Mora

Lidovky.cz: Inflace v lednu spadla na 2,3 procenta. Co tomu říkáte?

Jsem moc rád, že se po dvou a půl letech opět vracíme k cenové stabilitě. Je to učebnicové potvrzení správnosti nasazené měnové politiky. I když si myslím, že ta jeden a půl roku trvající fáze vysokých sazeb mohla být trochu intenzivnější a kratší. Ještě ale není úplně vyhráno. Je třeba ohlídat, aby se nám nevrátila nějaká další proinflační vlna. Proto rozumím obezřetnému přístupu České národní banky ke snižování sazeb. Ale prostor pro další snižování určitě existuje.

Lidovky.cz: Jak rychlé by to snižování sazeb mělo být?

V situaci, kdy máme inflaci téměř u cíle, není třeba držet sazby na 6,25 procenta. Dovedu si představit, že ČNB může se sazbami jít ve dvou třech krocích někam možná až ke čtyřem procentům a pak už jen jemněji ladit. Bude hodně záležet na vývoji kurzu koruny. Nechci ale ze své současné pozice říkat, co by měla nezávislá ČNB dělat.