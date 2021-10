‚Dáte si pivo? Mohl bych vidět doklad?’ Hospodští kritizují nové nařízení, zároveň ale řeší, kdy hosty kontrolovat

Do hospod, restaurací, barů a všech dalších stravovacích zařízení smí už dnes lidé výhradně s ukončeným očkováním, platným antigenním nebo PCR testem, případně dokladem o prodělání nemoci v posledním půlroce. Většina návštěvníků hospod si s tímto pravidlem dosud hlavu příliš nelámala. Prvním listopadem by se to mělo změnit. Kdo se neprokáže platným certifikátem, neměl by být obsloužen. Restaurace většinou nepočítají s kontrolou u vchodu, ale až poté, co se hosté usadí.

Česko se tak dostane na úroveň Německa, Rakouska, Francie, Švýcarska a řady dalších zemí Evropy, ve kterých personál obsluhuje pouze hosty, kteří svou bezinfekčnost prokážou platným dokladem. Od první chvíle se z řad hospodských ozývají hlasy, které takovéto opatření zpochybňují.

„Poté, co se hosté usadí, obsluha se jich zeptá, zda mají doklad bezinfekčnosti, oni řeknou, že ano, a tím to skončí. Tak jaký to má význam?“ kroutí hlavou například spolumajitel Pivovarského dvora Zvíkov Michal Voldřich.

Opatření přichází v době, kdy se gastronomie vzpamatovává z covidových ztrát a hrozí pokles návštěvnosti, a tedy i tržeb, které se v gastrooboru za celou dobu pandemických opatření už tak propadly o desítky procent. Navíc panují obavy, že opatření nebude nikdo důsledně vymáhat.

Na druhé straně někteří lidé z ooboru připomínají, že opatření má smysl v případě, že přispěje k tomu, že nebude následně kvůli postupující pandemii nutné znovu uzavírat celé restaurace a hospody.

„Znamená to pro podnikatele stravovacích zařízení určité nepohodlí, ale vzhledem k rychlejšímu šíření koronaviru je to nutné opatření,“ hájí vládou Andreje Babiše (ANO) schválený režim ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Hospoda bude zodpovědná za to, že personál o doklad hosta požádá. Pokud by ho dotyčný neměl, měl by restauraci hned opustit. Ale zda je certifikát platný nebo zda se vztahuje k dotyčné osobě, bude zodpovědností samotného hosta. A jeho by tedy případná kontrola pokutovala.

Realitou je, že v Evropě se takové opatření uplatňuje dost rozdílně. Ve Španělsku se personál restaurací po covidovém certifikátu prakticky nikde neptá. Francouzi jsou důslednější, a kdo se hned u vchodu neprokáže platným dokladem, má smůlu. Němci vyžadují u hostů restaurací svá tři „G“ (geimpft – očkovaný, genesen – uzdravený, getestet – testovaný). Ale ne vždy jsou němečtí hospodští důslední při vymáhání dokladů.

„Ve Švýcarsku se tohle hodně respektuje. U dveří se nás zeptají, jestli máme certifikát, a pak si ho přijdou překontrolovat. Zároveň se majitelé a provozovatelé ozývají a je snaha hledat nějaké kompenzace, třeba i na úrovni jednotlivých kantonů,“ popisuje situaci v alpské zemi Češka Katharina Frühaufová, která dlouhodobě žije a podniká ve městě Fribourg.

A jak reagují na chystané opatření hospodští a majitelé gastro podniků, které Lidovky.cz oslovily?

Václav Vojíř, Bugsy’s Bar či Špejle, Praha: „Je to politické rozhodnutí a alibismus, aby se dosluhující vláda předvedla, že něco dělá, kdyby se pandemická situace dál zhoršovala. Když se host neprokáže žádným dokladem, může zůstat v podniku sedět? Kdo a jak ho přinutí odejít? Pravda, třeba Němci to mají takhle už delší dobu, ale tamní podnikatelé mohou nadále užívat státní podpory, výhody snížení sazby DPH pro celou gatsronomii.“

Jan Šlehofer, Sokolovna Plzeň – Lhota: „Údajně mohu udržovat seznam prověřených štamgastů a neznámé hosty budu slušně vyzývat k předložení očko-testo-dokladu. Nicméně se obávám, že dojde opět k poklesu zákazníků. Průšvih je, že to přichází opět v ekonomicky nejlepší době. Nějak v tom postrádám smysl a jaký to má mít efekt.“

Lubo Mikuš, Atelier Red&Wine, Praha: Nemáme tak velkou kapacitu jako některé velké podniky, takže to zvládneme. Už při rezervaci se budeme hostů ptát na certifikát a po jejich příchodu ho zkontrolujeme. Je to ale alibismus vlády, která nedokázala naočkovat dostatečně potřebné množství lidí. Obávám se, že to i tak spěje k tomu, že zas skončíme u krabiček.“

Michal Voldřich, Pivovarský dvůr Zvíkov: „Vláda se opět vozí po hostinských. Místo toho, aby se soustředila na neočkované lidi, kvůli kterým se covid situace zase zhoršuje a kvůli kterým nám opět hrozí komplikace s lockdownem.“

Martina Köhlerová, Pivovarský dvůr Černice, Plzeň: „Na platnost dokladu se budeme ptát už při rezervacích a pak to ověříme. Nezbývá nám než se přizpůsobit, ale je to další z opatřeních, která nám jen komplikují podnikání.“

Jan Horešovský, Vinograf, Praha: „Vzhledem k tomu, že vláda nestanovila žádné detaily k podkladům prokazujícím bezinfekčnost a provozovatel restaurace nemá oprávnění hosta ztotožňovat, tak kontrola proběhne pouhým vizuálním zjištěním, zda nějaký podklad host má. Za kvalitu si odpovídá sám. Naší snahou je samozřejmě co nejméně zatěžovat hosta a provoz restaurace tímto kontrolním procesem.“