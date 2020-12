Na jihu Británie se čeká chaos kvůli zastavení dopravy do Francie. Nahromadí se zřejmě tisíce kamionů

Londýn/Paříž Kvůli nové mutaci koronaviru uzavřela od pondělní půlnoci zatím na 48 hodin Francie své hranice pro osobní i nákladní dopravu z Británie. V reakci na zákaz francouzské vlády se od půlnoci uzavřel i britský přístav Dover pro cesty z Británie. Před půlnocí se zavřel na britské straně i terminál Eurotunelu ve Folkstone pro osobní a nákladní dopravu do Calais.

Železniční společnost Eurostar oznámila, že v pondělí a v úterý nepojedou její vlaky z Londýna do Paříže, Bruselu, Lille a Amsterodamu, ale ani vlaky opačným směrem s výjimkou spojů z Paříže.



Podle deníku The Guardian opatření způsobí chaos mimo jiné v přístavních městech Dover a Portsmouth. Nahromadí se tam zřejmě tisíce kamionů, i proto, že opatření bylo vyhlášeno jen několik hodin před začátkem platnosti. Podle BBC v této době cestuje mezi Doverem a Calais na 10 tisíc nákladních aut denně.

„Už nyní se tvořily v posledních dnech fronty na hranicích kvůli váznutí rozhovorů o dohodě s EU a kvůli zvýšené přepravě před Vánoci,“ citoval deník The Guardian Roda McKenzieho z asociace silniční nákladní dopravy. „Uzavření hranic ovlivní i dodávky zboží rychlé spotřeby, jako je čerstvá i zmrazená zelenina a zásobování na vánoční svátky,“ dodal.



Obavy z chaosu na hranicích má i britský ministr dopravy Grant Shapps, který v neděli vyzval veřejnost a dopravce, aby nejezdili do přístavů v hrabství Kent, včetně Doveru. Správa přístavu Dover pak oznámila, že do odvolání uzavírá terminál pro cesty do Francie. Uvedla, že očekává, že uzavření bude trvat 48 hodin, stejně jako francouzská uzavírka.

Podle šéfa britské Federace pro potraviny a nápoje (FDF) Iana Wrighta ovlivní nynější uzavírka vánoční zásobování v Británii i ve Francii. „Dopravci nebudou cestovat ani z Francie do Británie, když jim hrozí, že tu pak uváznou,“ varoval Wright. „Vláda musí velmi rychle přesvědčit francouzskou vládu, aby ze svého zákazu vyjmula kamiony,“ dodal.

Situaci týkající se mezinárodní přepravy má v pondělí projednávat krizový štáb COBRA pod vedením britského premiéra Borise Johnsona.

Kvůli nové mutaci koronaviru má v pondělí také EU jednat o koordinované reakci poté, co řada evropských zemí kvůli nové mutaci koronaviru v neděli oznámila omezení leteckého spojení s Británií.

Kvůli zákazům cest z Británie do Francie a do Belgie v neděli oznámila společnost Eurostar, že v pondělí a v úterý nepojedou její vlaky z Londýna do Paříže, Bruselu, Lille a Amsterodamu ani z Bruselu, Lille a Amsterodamu do Londýna. „Potvrzujeme, že pojedou jen naše vlaky z Paříže do Londýna,“ uvedla Eurostar na svých stránkách s tím, že očekává plné obnovení dopravy do a z Británie 23. prosince.

Dopravu na britsko-francouzských hranicích v posledních týdnech ovlivňují i vlekoucí se jednání Británie s EU o dohodě o vzájemných vztazích po 31. prosinci, kdy vyprší přechodné období po letošním odchodu Británie z unie. Od ledna se tak už Británie nebude řídit unijním právem a její obchodní a další vztahy s EU se změní. Nebude-li dohoda schválena, očekávají se citelnější dopady pro obě strany.

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová v neděli vyzvala vládu, aby vyjednala prodloužení přechodného období s EU, a to i vzhledem k nové mutaci koronaviru.