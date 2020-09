Prázdniny předčily očekávání. Na Ruzyni se vrátil třetinový provoz, ale jen desetina cestujících

PRAHA Původní obavy, že se čeští turisté letos k moři nedostanou, léto rychle zažehnalo. Letečtí dopravci s obnovou linek neváhali a z pražského Letiště Václava Havla v současnosti cestujícím nabízejí téměř polovinu všech loňských destinací. Kromě Evropy Ruzyně přímo spojuje Prahu s Blízkým i Dálným východem.

Z Prahy bez přestupu už i do Asie, do USA až v příštím roce. Ruzyně obnovuje první dálkové spoje

„Aktuálně má pražské letiště obnovený provoz od 33 leteckých společností, které nabízejí přímé spojení do 80 destinací,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

Kromě oblíbených dovolenkových destinací a pravidelných linek do desítek evropských měst, včetně klíčových metropolí, které slouží i k přestupům do vzdálenějších destinací, se cestující z Česka dostanou přímým letem až do Asie. Oblíbené ovšem letos v létě zůstalo i Bulharsko, Řecko, Velká Británie či Nizozemsko.

I když se po koronavirové pauze sice ruzyňská brána mezinárodnímu cestování otevřela alespoň z poloviny, množství odbavených letů loňským číslům sahá maximálně po kolena. „V porovnání s červencem 2019 bylo letos odbaveno téměř o 70 procent letů méně,“ potvrdila Pavlíková. Tamní ranveje se v prvním prázdninovém měsíci dotkla kola téměř 5000 letadel.



Drastický pokles však Ruzyně v prvním prázdninovém měsíci sledovala především v množství přepravených cestujících, jejich počet během obvykle nejsilnějšího měsíce meziročně klesl téměř na desetinu. „S porovnáním s loňským červencem, který vždy patří mezi nejsilnější měsíce, se jedná o meziroční pokles odbavených cestujících o 87 procent,“ řekla mluvčí.

V červenci loňského roku prošly koridory pražského letiště téměř dva miliony lidí. „Předpokládáme, že za srpen budou počty odbavených cestujících vyšší,“ říká Pavlíková s tím, že data za srpen budou k dispozici v polovině září.



Od začátku jara sice letecký provoz stejně jako poptávka po létání v Česku násobně roste, kvůli zhoršující se situaci je ale podzimní budoucnost nejistá. „Obnovování dalších spojení či aktuální nabídka počtu letů či destinací záleží vždy primárně na rozhodnutí leteckých společností, které si průběžně vyhodnocují aktuální situaci u nás i v zahraničí, nastavené podmínky při překračování státních hranic a zejména samotnou poptávku po cestování,“ vysvětlila mluvčí.



Do USA nejdřív po Silvestru

V nedohlednu jsou zatím transatlantické destinace. „Co se týká letů do USA či Kanady, přímé dálkové linky do těchto destinací se v roce 2020 neobnoví,“ říká Pavlíková. Přímé lety do Spojených států má podle ní letiště potvrzené až příští rok. „American Airlines plánují během příští letní sezony opět létat z Prahy do Filadelfie,“ uvedla. Na linku nově nasadí moderní Boeing 787 Dreamliner.

Z dálkových letů dosud obnovila spojení s Prahou společnost Qatar Airways se svou pravidelnou linkou do Dauhá. Začátkem srpna následovaly Emirates s Dubají.

„V srpnu se do Prahy vrátilo také letecké spojení z Prahy do Soulu s Korean Air,“ připomíná Pavlíková. „S jednotlivými aerolinkami jednáme. Zatím nemáme od dopravců potvrzené termíny návratu dalších dálkových linek,“ dodala mluvčí na závěr.