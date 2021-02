Regiojet chce znovu vypravit letní vlaky do Chorvatska. Na koronavirová opatření je firma připravena

BRNO Soukromý dopravce RegioJet plánuje, že v létě znovu vypraví pravidelné vlaky do Chorvatska. Loni takto v obou směrech přepravil 60 000 lidí, spoj byl ziskový, řekl v úterý mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Na mimořádná opatření spojená s pandemií koronaviru je společnost podle mluvčího připravena.

Pravidelný spoj by měl začít jezdit na konci května z Prahy přes Brno, Bratislavu, Budapešť a Záhřeb do Rijeky. V červnu a září pojedou vlaky třikrát týdně, v červenci a srpnu budou v obou směrech jezdit denně. Z Rijeky pak budou zajištěné návazné autobusové spoje do významným letovisek na pobřeží.



Na mimořádná opatření kvůli koronaviru je společnost podle mluvčího připravena. „Loni jsme lidem poskytovali veškerou asistenci s vyplňováním speciálních příjezdových formulářů, posílali jsme je předem e-mailem, aby měli čas je vyplnit, pokud to bylo potřeba pomohl palubní personál ve vlaku. Stejně tak jsme připraveni poskytnout maximální asistenci i letos. Případná opatření jsme připraveni řešit aktivně,“ uvedl Ondrůj s tím, že to platí i pro případné testy na covid-19.

RegioJet dnes spustil prodej dovolenkových balíčků včetně ubytování, samostatné jízdenky začne prodávat od poloviny února. „Vzhledem k tomu, že doba je komplikovaná. Předpokládáme, že letní sezóna bude možná stejně, jako tomu bylo loni. Pokud by ale platila nějaká nová omezení, jako to bylo loni s omezením zastávek ve Slovinsku, pak umožňujeme jízdenky operativně bez sankcí stornovat,“ dodal Ondrůj.

Vlaky mají být letos o tři vagony delší než loni, což umožní zvýšit kapacitu jednoho spoje na více než 650 cestujících. Ceny jízdenek budou opět začínat na 590 korunách za jednosměrnou jízdenku na sedačce, jízda v lůžkovém kupé vyjde minimálně na 790 korun.