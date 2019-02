‚Máme jádro a chceme ho dál rozvíjet.‘ Babiš se opřel do energetického mixu z dílny EU

PRAHA Vystoupení Andreje Babiše na celostátním sněmu ANO, který si volí vedení, cílilo spíše než na členy hnutí na voliče. Apeloval zejména na účast v evropských volbách, které jsou podle premiéra nejdůležitější v dějinách Evropského parlamentu. Hnutí také potvrdilo, že kandidátku ANO povede současná europoslankyně Dita Charanzová.

Nebývale ostře se však Babiš obul do EU kvůli navýšení obnovení obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. Podle Babiše energetickou bezpečnost Česka zajistí jen dostavba jaderných bloků.



„Samozřejmě se budeme bránit šílenému návrhu Evropského parlamentu na 32 procent obnovitelných zdrojů, když na to absolutně nemáme žádné podmínky. My máme jádro a to chceme ho dál rozvíjet,“ prohlásil rezolutně Babiš. „Musíme bojovat proti zelenému evropskému parlamentu,“ uvedl s tím, že podobné návrhy mohou v budoucnosti zničit evropský průmysl.

Premiér si rýpl i do Německa, které je považováno za lídra v podílu obnovitelných zdrojů, které je navíc považováno za hybatele EU. „Pokud se v Německu rozhodli, že jejich průmysl bude fungovat na slunce a vítr, je to jejich rozhodnutí. My takový energetický mix nechceme,“ dodal Babiš na závěr svého třičtvrtěhodinového projevu před více než dvěma stovkami delegátů.



Podle závazných cílů pro obnovitelné zdroje by měl v EU do roku 2030 vzrůst podíl obnovitelných zdrojů na 32 procent. V současnosti se v Česku pohybuje tento podíl na úrovni 15 procent. Zatímco ekologové rozhodnutí, které má snížit emise škodlivin do ovzduší, vítají, šéf polostátního ČEZ Daniel Beneš si loni na Twitteru posteskl: „Dopad na české hospodářství bude cca. 1000 miliard korun do 2030, tedy cca 1,5 % HDP ročně. Dva roky na to upozorňuji.“

I podle europoslankyně Charanzové stojí za to analyzovat dopady mixu z pera EU. „Pozice Evropského parlamentu zašla příliš daleko. Jsem pro to, že se musíme věnovat cílům v oblasti životního prostředí a klimatickým změnám. Na druhou stranu říkám, že se ke všemu musí přistupovat s nohama na zemi. Je špatně, pokud si stanovujeme nerealizovatelné cíle,“ řekla LN Charanzová.