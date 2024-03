Poslanci europarlamentu schválili plán na zvýšení energetické účinnosti budov

Zákaz dotací se nebude vztahovat na hybridní systémy vytápění, které kombinují kotel například s tepelným čerpadlem; na ně budou finanční pobídky možné i nadále, uvádí tisková zpráva EP.

Budovy podle Evropské komise v současnosti spotřebovávají dvě pětiny energie v Evropské unii a produkují 36 procent emisí skleníkových plynů. Cílem revidované směrnice je dosáhnout úplné klimatické neutrality do roku 2050.

Pro přijetí navrhované revize příslušné směrnice o energetické náročnosti budov hlasovalo 370 poslanců, 199 bylo proti a 46 se zdrželo. Vstup v platnost vyžaduje, aby směrnici ještě formálně schválila i Rada EU, složená z členských států.

Hlasování předcházela v pondělí večer bouřlivá debata, ve které zazněly jak argumenty pro přijetí v podobě příštích nižších účtů za energie a vytvoření tisíců nových pracovních míst ve stavebnictví, tak argumenty odpůrců, že jde o „zelené šílenství“ a vytyčené cíle jsou nerealistické a nedosažitelné.

Hlasy pro

„Budete mít příležitost podpořit nižší účty za energie a vytvoření tisíců pracovních míst,“ přesvědčoval své kolegy předkladatel, irský zelený europoslanec Ciarán Cuffe. Nový nástroj podle něj navrhuje cestu umožňující renovovat budovy tam, kde je to nejvíce zapotřebí. „Nikoho nechceme nechat na holičkách, chceme lepší budoucnost pro všechny,“ dodal na adresu nejzranitelnějších domácností, například důchodců. Plán by podle něj neměl vést k drastickému zdražení nájmů, ale měl by zajistit do roku 2050 energetickou neutralitu budov v EU, čemuž členské státy musí zajistit dostatečné financování, a to i s použitím prostředků od EU.

V debatě zaznělo, že plán povzbudí stavebnictví, které je hlavním tvůrcem pracovních míst, a povede k šedesátiprocentní úspoře z energetické náročnosti budov, přičemž až tři čtvrtiny bytového fondu tvoří nedostatečně izolované budovy. U historických budov jsou možné výjimky. Kompromis se snaží zajistit zvýšení energetické účinnosti a ekonomickou návratnost těchto investic. Ovšem bude na členských státech, aby směrnici správně převedly do vlastních zákonů, například včetně ochrany nájemníků.

„Desetina Evropanů mrzne a pro ně je izolace budov velmi důležitá,“ zdůraznila zelená europoslankyně Sara Matthieuová z Belgie. Renovace musí být podle ní dostupná všem a nejchudší musí dostat největší podporu. „Musíme přestat s ustavičným plýtváním. Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme,“ řekla.

Zastánci nové normy také argumentovali případy, kdy i v Portugalsku na jihu Evropy lidé umírají zimou. A energeticky účinné budovy jsou nutné i v končinách, kde je nutná klimatizace. „Mohli bychom zabránit energetické krizi, kdybychom měli zateplenější byty,“ řekl nizozemský socialista Mohammed Chahim.

Hlasy proti

Naopak chorvatský konzervativec Ladislav Ilčić (ECR) hovořil o zmatení priorit a nastolování nesmyslných, nerealistických standardů, například v podobě zrušení plynových kotlů. „Chcete jednou směrnicí donutit všechny Evropany, aby si zrenovovali domy. Nové zelené náboženství jen komplikuje lidem život,“ přizvukovala italská europoslankyně Isabella Tovaglieriová z krajně pravicové strany Liga.

Levicový europoslanec z Belgie Marc Botenga varoval před příkladem Vlámska, kde pobídky k renovacím provázejí závratně vysoké sankce.

„Pletete si ekologii a demagogii,“ vytkl zastáncům plánu Thierry Mariani z řad francouzské krajní pravice. O potřebě až tak podrobných pravidel zapochybovala i Angelika Nieblerová z řad bavorské konzervativní CSU.

„Situace s bydlením se ještě zhorší, regulace povede k tomu, že se ceny za bydlení drasticky zvýší. Jste pokrytci, prospějete velkým výrobcům fotovoltatických panelů v Číně,“ tvrdila Jadwiga Wiśniewská z Polska (ECR).

Hlasy českých poslanců

Proti populistickým útokům na směrnici se ohradil český europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti), který připomněl, že „barokní paláce a gotické katedrály dostanou výjimku“ a že všechny členské státy dostávají dost peněz a volnosti, aby nejzranitelnějším pomohly. „Seznam lží je dlouhý, ale vyhrát můžeme všichni. Pojďme to nezkazit,“ vybídl na závěr.

Stanislav Polčák (Starostové a nezávislí) již po hlasování, ve kterém směrnici podpořil, před novináři uvedl, že jako nejkontroverznější vnímá část o odstranění kotlů na fosilní paliva do roku 2040, ale myslí si, že do té doby bude celá směrnice přezkoumána.