Češi v obavě z koronaviru nakupují poválečné plynové masky. Ty přitom slouží pouze pro dekoraci

PRAHA Češi v obavě z koronaviru vykupují ve velkém plynové masky. Možná za tím stojí nedostatek roušek, případně lidé zkrátka věří, že je lépe ochrání před novým koronavirem Covid-19. I přesto, že prodejci vojenského zboží zájemce varují, že nabídka plynových masek slouží spíše pro dekorační či sběratelské účely a život neochrání, zákazníci se nenechávají odradit a objednávají je po desítkách kusů.

Podle ředitelky Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňky Jágrové klasická poválečná plynová maska člověka proti koronaviru rozhodně neochrání. Záleží prý na filtru. „Bude-li maska mít filtr na biologické částice, pak předpokládám, že člověka ochrání. Jestliže ho nemá – a klasická poválečná maska ho určitě nemá - tak pomoci nemůže,“ říká pro Lidovky.cz.

Češi nakupují sběratelské kousky

„Prodáváme masky ze starých armádních zásob, které jsou určeny k dekoračním účelům, máme to uvedené i na internetu a zákazníkům to říkáme. Lidem je to ale jedno a masky kupují,“ sdělila serveru Lidovky.cz prodávající obchodu s vojenskými potřebami army-shop.cz, která si nepřála být jmenována. Podle ní zájem o plynové masky v únoru skokově stoupl. „Za poslední měsíc se jich prodalo okolo 80, dříve se poptávaly jen zřídka,“ potvrzuje.



Vyhledávání výrazu „plynová maska“ na Googlu v únoru výrazně stouplo.

Že plynová maska může ochránit před virem Covid-19 si nemyslí ani provozovatel obchodů s vojenskými potřebami x-armyshop.cz Roman Melíšek, který také v poslední době pozoruje velký nárůst poptávky po netradičním zboží. „Všem poptávajícím oznamuji, že jde většinou o sběratelské záležitosti a nemyslím si, že je mohou ochránit proti koronaviru,“ říká. Lidé se ale podle něj nenechávají odradit. „Volají mi zákazníci a chtějí koupit třeba 50 kusů masek, zřejmě do soukromých firem pro zaměstnance,“ vypráví a lituje, že své obchody lépe nezásobil.



Od rozšíření koronaviru do Evropy se podle Melíška v jeho obchodech zvýšila poptávka také po vojenských trvanlivých potravinách. Jejich prodej se údajně ztrojnásobil.