Cestovky se na strach zákazníků neohlíží. Pandemie není důvodem pro úlevy od storno poplatků

PRAHA Od příchodu pandemie a následného omezení mezinárodních cest panovala v cestovních kancelářích značná nervozita. Se zrušením drtivé většiny zájezdů, tisíci žádostí o refundace a vidiny „mrtvé“ letní sezony nebylo jisté, zda takovou krizi ustojí. Nakonec však touha cestovat mezi Čechy překonala strach a 30 procent loňské klientely drží cestovky při životě.

I když se čím dál více turistů vrací do své domoviny s nežádoucím suvenýrem v podobě koronaviru, zvyšující se riziko pro cestovky není důvodem pro úlevu od storno poplatků.

„Lidé jezdí všude, kam se může. V tuto chvíli vede Řecko, Chorvatsko, Slovensko a Bulharsko, přidalo se k nim také Rakousko,“ sdělil serveru Lidovky.cz místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Podle něj se po prvotních černých odhadech úroveň klientů pohybuje alespoň okolo 30 procent ve srovnání s loňskou sezonou.

I když jsou hojně navštěvované destinace v tuto chvíli na mapě zelené, tedy z pandemického hlediska bezpečné, a turista se na vzájemných hranicích nemusí prokazovat nákladným Covid testem či podstoupit karanténu, jak počet nakažených napříč Evropou roste, atmosféra kolem zahraničních cest jistotu nepřináší. Storno podmínky cestovních kanceláří jsou však přesto nemilosrdné.



Ani oranžová Čechy nezastaví

„Není možné, aby se klient jen tak rozhodl, že nepojede, protože má nějakou obavu nebo že mu stát nařídil test na koronavirus. V tom případě musí počítat s klasickými storno podmínkami, z hlediska cestovní kanceláře to nic neznamená,“ říká Papež. „Kdybychom řekli klientům: ,Stornujte si, jak chcete,‘ kdo by nám ty peníze zaplatil?“ táže se.

Podle Papeže se lidé, kteří se rozhodli si letošní dovolenou užít i navzdory koronavirové hrozbě, odradit nenechají, a to ani výstražnou barvou na pomyslném semaforu. „Určitá část lidí prostě chce cestovat,“ říká Papež.

„Češi cestovat chtějí, a pokud k tomu budou mít podmínky, tak cestovat budou. Hlavním důvodem ztráty je, že nemůžeme prodávat všechny destinace jako v minulých letech,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Jen například do Chorvatska odjelo od půlky června do poloviny července přes 140 tisíc Čechů. „Že nějaká země Česko v důsledku lokálních nárůstů vyřadí ze zeleného seznamu bezpečných zemí, jen poukazuje na nezvládnutou situaci naší vládou. Měla by přemýšlet o tom, že odškodní ty, které poškodila,“ říká Papež.

Že se Češi zahraničních cest nebojí, dokazují i storna zájezdů, které se u cestovních kanceláří pohybují na předkoronavirové úrovni. Před odjezdem se ale s narůstajícím počtem nakažených úměrně množí dotazy, zda se právě u jejich cesty nezměnily podmínky a jestli se zakoupený zájezd nezrušil.

„Může se stát, že vypadne dopravce nebo se uzavře hotel,“ říká Papež. „Pro tyto případy mají jednotlivé cestovní kanceláře vlastní postupy – někdo vrací peníze, někdo poskytuje poukazy. To už je věc každé cestovní kanceláře, ale s klientem se vyrovnat musí,“ dodává Papež.