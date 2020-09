Do Chorvatska jelo v létě s RegioJetem přes 60 tisíc lidí. Většina spojů byla kompletně vyprodaná

Brno Více než 60 000 cestujících z České a Slovenské republiky využilo v létě pro dopravu do Chorvatska a zpět vlaky společnosti RegioJet. V červenci a srpnu jezdily vlaky denně v každém směru, v září třikrát týdně. Průměrná obsazenost byla více než 90 procent při kapacitě 500 až 560 cestujících na spoj. V tiskové zprávě o tom v úterý informoval mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

„Spoje do Chorvatska se z hlediska poptávky staly naší nejúspěšnější novou trasou. Poprvé jsme vypravili spoje, které po trase projížděly pěti zeměmi a poprvé jsme úzce spolupracovali se státními dopravci, a to v Chorvatsku a Slovinsku,“ řekl Ondrůj.



První spoj na trasu Praha - Brno - Bratislava - Lublaň - Rijeka vyjel 30. června. Poslední odjede z nádraží v chorvatské Rijece tuto sobotu. „Naprostá většina spojů směřujících do chorvatské Rijeky odjela z Prahy kompletně vyprodaná. Přibližně polovina cestujících pak využila v Rijece návazné autobusy, které rozvážely cestující do třicítky nejpopulárnějších destinací,“ dodal Ondrůj.

S ohledem na vysoký zájem začal RegioJet již s přípravou vlakového spojení na příští rok. S provozem spojů zatím počítá od května.

Přímý spoj do Chorvatska v minulosti nabízely také České dráhy. V letech 2003 až 2009 to byl přímý vlak s přepravou aut z Prahy do Splitu. Po roce 2009 do roku 2017 pak provozovaly v letní sezoně přímý lůžkový vůz v trase Praha - Split a také Praha - Bar.

„Provoz autovlaku jsme ukončili z ekonomických důvodů. V případě zrušení jednotlivých přímých vozů šlo o důsledek změn trasy vlaků, které nyní neumožňují vedení přímých vozů mezi Českou republikou a Jadranem,“ řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.