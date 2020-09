Chorvatsko jako urychlovač pandemie? Cestovní ruch rozdmýchává šíření covidu i v případě dalších zemí

Praha/Záhřeb Letní turismus spustil druhou vlnu nákazy zasahující většinu kontinentu, napsal americký deník The Wall Street Journal a poukázal na Chorvatsko, které se stalo učebnicovým příkladem, jak mezinárodní cestovní ruch působí v pandemii jako urychlovač.

Turistická sezóna zničila podle deníku některá draze vykoupená vítězství Evropy v bitvě proti koronaviru. Po zrušení uzávěry nechaly chorvatské úřady otevřít kluby a bary, což přilákalo zejména mladé lidi, kteří po návratu do svých domovských zemí přispěli k největšímu nárůstu počtu nakažených od první vlny z března a dubna.

I podle srpnových údajů z českého ministerstva zdravotnictví si nejvíce Čechů přivezlo koronavirovou nákazu právě z Chorvatska. „Dnes už to není Chorvatsko. Rozhodně turisté z Chorvatska nezpůsobují současnou situaci. Lidé, kteří jsou dnes nemocní, tak ve velké většině v Chorvatsku nebyli. Ti z Chorvatska už jsou dnes vyléčení, pokud si to opravdu odsud přivezli, o čemž stále nemáme důkazy,“ řekl serveru Lidovky.cz český velvyslanec v Chorvatsku Vladimír Zavázal, podle něhož je článek ve WSJ vůči trochu Chorvatsku nespravedlivý.

Připustil nicméně, že letní otevření hranic mohlo k určitému rozšíření viru přispět. To ale není jen věc Chorvatska. Na to ostatně upozornil i WSJ, podle odborníků je opětovné šíření covidu-19 hnáno cestovním ruchem ve všech prázdninových letoviscích. Role malého Chorvatska při současném šíření nákazy je však nadproporční.

„Letní otevření hranic nepochybně situaci zkomplikovalo. Na druhou stranu je v samotné podstatě člověka, že chce cestovat. Řeknu to ale takto: jenom nám otrnulo a už nám narostla křidélka. Já jsem kategoricky proti jakémukoliv uzavírání hranic, ale myslím si, že jakási umírněnost v cestování by byla dobrá,“ uvedl pro Lidovky.cz přední český vědec a ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer.

Podle českého ambasadora si Češi Chorvatsko nenechali vzít ani letos. „Letošek prokázal, že Chorvatsko je u nás tak oblíbené, že to asi máloco dokáže zastavit,“ sdělil serveru Lidovky.cz s tím, že i přes koronavirovou pandemii se Česko udrželo na 80 procentech oproti loňskému roku.

Vyprodané vlaky

Čísla ovlivnila i letošní novinka: vlaky společnosti RegioJet. Z Česka a Slovenska jimi do země přijelo více než 60 tisíc lidí. V červenci a srpnu jezdily denně v každém směru, v září třikrát týdně. Průměrná obsazenost byla více než 90 procent při kapacitě 500 až 560 cestujících na spoj.

„Spoje do Chorvatska se z hlediska poptávky staly naší nejúspěšnější novou trasou,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. První spoj na trasu Praha - Brno - Bratislava - Lublaň - Rijeka vyjel 30. června. Poslední odjede z nádraží v chorvatské Rijece tuto sobotu. „Naprostá většina spojů směřujících do chorvatské Rijeky odjela z Prahy kompletně vyprodaná. Přibližně polovina cestujících pak využila v Rijece návazné autobusy, které rozvážely cestující do třicítky nejpopulárnějších destinací,“ dodal Ondrůj.

S ohledem na vysoký zájem začal RegioJet již s přípravou vlakového spojení na příští rok. S provozem spojů zatím počítá od května.