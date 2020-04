‚Velikonoční mazance v ohrožení.‘ Droždí je takřka nemožné sehnat

Praha Kvůli pandemii koronaviru už zmizelo z českých obchodů lecjaké zboží. V první vlně šlo o trvanlivé potraviny, jako jsou těstoviny a rýže. Teď je takřka nemožné sehnat droždí. Podle dodavatele lidé doma častěji pečou a bojí se nakupovat nebalené pečivo. Nedostatek zákazníci pocítí hlavně nyní, kdy se většina domácností chystá napéci na Velikonoce.

„Poptávka je opravdu enormní. Já jsem v oboru 16 let a nikdy jsme neprodali takový objem malospotřebitelského droždí jako v březnu 2020. Zkombinovaly se Vánoce, Velikonoce a to celé se ještě musí vynásobit dvěma,“ říká serveru Lidovky.cz Tomáš Podivinský, člen představenstva společnosti Lesaffre. Ta je předním tuzemským dodavatelem droždí. Běžně ho za měsíc prodají do českých domácností několik stovek tun.

Z nutnosti i pro zábavu

Podle Podivinského ale za velkou poptávkou po droždí není jenom obava z nedostatku pečiva v supermarketech. Zafungovalo tady hned několik faktorů dohromady. „Někteří konzumenti se bojí kupovat nebalené pečivo, jehož kultura je v Česku velmi silná. Mají strach, že je kontaminované virem. Druhá část se obecně bojí jít do obchodu. A v neposlední řadě pracuje hodně lidí z domu, kde mají děti a potřebují je zabavit. Takže pečou pro zábavu,“ vysvětluje.

Droždí se do Česka dováží z několika zahraničních továren skupiny Lesaffre, které v posledních týdnech produkci zvýšily na maximum, avšak uspokojit obrovskou poptávku spotřebitelů se jí zatím nedaří.

Skutečnost, že peče téměř celé Česko, potvrdil také online kuchař a foodbloger Martin Kuciel alias pan Cuketka. „Návštěvnost blogu se zvedla zhruba čtyřnásobně a největšími tahouny jsou právě recepty na pečení. Mezi tři nejvyhledávanější patří určitě domácí rohlíky, chléb bez hnětení a chléb Šumava,“ řekl serveru Lidovky.cz pan Cuketka.

Zároveň se znatelně rozrostla jeho „pekařská“ skupina na Facebooku PečemPecen, kde si její členové vzájemně vyměňují zkušenosti a fotografie. „Ve skupině přibyly za březen asi tři tisíce členů,“ dodal.

Dlouhou chvíli si ale pečením krátí lidé také v jiných zemích. Nedostatek kvasnic tak není jenom českou záležitostí. „Máme pobočky prakticky v každé evropské zemi. Úplně stejná situace je v Rakousku, Maďarsku, na Slovensku a v Polsku. Dokonce jsem mluvil s kolegyní z Francie, která říkala, že droždí není ani v Paříži,“ tvrdí Podivinský.

Současně dodává, že se poptávka vrátí k normálu ve chvíli, kdy se trochu uvolní opatření státu a lidé zase začnou chodit do práce. „Budou unavení z práce a nebudou mít na pečení čas a energii. Pro rohlík půjdou zase do obchodu.“

Zájem je i o chlebové směsi

Zákazníci vzali útokem i e-shop společnosti Labeta, která vyrábí směsi na pečení. Součástí balení je totiž sušené droždí. Firma je zahlcená objednávkami. „Nejvíce je zájem o směsi na pečení, konkrétně na chléb. Když se vyprodaly směsi, zvýšil se eminentně zájem o instantní druhy potravin,“ řekl ředitel a předseda představenstva Antonín Smrček.

Podnik má kolem 40 kmenových zaměstnanců, ti teď chodí do provozu i o víkendu a vyrábějí déle, než je běžná pracovní doba.