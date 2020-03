Docela obyčejný mák. Jak na makový závin, poradí Jan Punčochář

MAKOVÝ ZÁVIN Ingredience

Těsto: ■ 500 g mouky (plus na podsypání ■ 100 g cukru ■ 40 g droždí ■ 50 g másla (plus na vymazání plechu) ■ 100 g sádla ■ 1–2 žloutky ■ 200 ml mléka ■ sůl Náplň: ■ 400 g mletého máku ■ 300 g ricotty ■ 50 g moučkového cukru ■ 2 vejce plus 2 žloutky na potření ■ sůl 1. Připravíme si těsto: mouku, cukr, droždí, máslo nakrájené na kostky, sádlo, žloutky a mléko hněteme (pomoci může robot s nástavcem typu hák), dokud se nespojí v hladké těsto. 2. Necháme je při pokojové teplotě kynout zhruba 1,5 hodiny. Pokud máme čas, ještě lepší je připravit těsto den dopředu a nechat ho kynout přes noc v lednici. Všechny suroviny (kromě žloutků) na náplň smícháme a necháme v chladu odležet asi hodinu. Pekáč či plech vymažeme máslem. 3. Vykynuté těsto rozválíme na tenký plát o velikosti asi 30 × 15 cm, doprostřed dáme náplň a zavineme. Snažíme se nezabalit do těsta moc vzduchu. Na jednom okraji těsto potřeme směsí žloutků a vody – díky tomu se snáz spojí a závin při pečení nepraskne –, zkontrolujeme těsnost a žloutkovou směsí celý závin potřeme. Pečeme v troubě rozehřáté na 160 °C asi 35–40 min. dozlatova. 4. Podáváme s hruškovou či jinou zmrzlinou a/nebo vanilkovou omáčkou s hruškovic