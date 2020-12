E-shopy stále garantují doručení do Vánoc. Přečtěte si, dokdy je nutné poslat objednávku

PRAHA Vánoce se nezadržitelně blíží. A stejně tak i okamžik, kdy už bude na online nákupy vánočních dárků pozdě. Letošní nevídaný nápor, podpořený covidovou krizí, zahltil e-shopy i doručovací společnosti. Některé již doručení do Štědrého dne negarantují. Logistické firmy už přitom mají vrchol za sebou.

„Aby k vám vánoční dárky dorazily včas, objednání a připsání peněz na náš účet musí proběhnout do 15. 12. do 19.00,“ píše se například na webových stránkách e-shopu s módním zbožím Zalando. A termíny, dokdy bude možné vánoční dárky naposledy objednat, se blíží i jinde.

‚Balíky už skoro není kam dávat.‘ Podívejte se, jak to nyní vypadá v poštovních skladech a třídírnách

Za online nákupy totiž letos během netradičního covidového adventu „vyrazila“ většina Čechů. Kromě pohodlí k tomu letos významně přispěly i opatření proti covidu a strach z nákazy. „E-commerce v České republice zaznamenala oproti loňsku meziroční nárůst prodejů zboží o více než čtvrtinu, zatímco původní odhady byly zhruba 15 procent,“ říká ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

I přes dosud nevídaný nápor ale některé e-shopy doručení do Vánoc stále garantují, zákazníkům však na vánoční objednávky zbývá jen posledních pár dní. Například e-shop s elektronikou CZC garantuje doručení dárků domů při objednání do čtvrtka 17. prosince, při osobním odběru na jedné z poboček pak do 20. prosince. Na e-shopech Alza nebo Mall se pak zákazník dozví, jestli mu zboží doručí do Vánoc při konkrétním nákupu a výběru přepravy.



Další vrchol už doručovací firmy nečekají

„Za této situace musíme brát v potaz jak naše kapacity, tak kapacity logistických firem. Termíny jsme proto stanovovali na základě dat od dopravců. Ale tím, že to není jenom v našich rukou, se ty termíny mohou ještě posouvat,“ sdělila pro Lidovky.cz Daniela Chovancová, mluvčí e-shopu Alza. Kvůli extrémnímu počtu přepravovaných zásilek už ale stanovili nejzazší termíny právě také přetížení doručovatelé. Zlomový má být tento pátek.

„Zákazníci by měli objednávat ihned – přesněji řečeno tak, aby nám e-shopy předaly zásilky k přepravě maximálně 18. prosince,“ řekl serveru Lidovky.cz šéf logistické firmy DPD Miloš Malaník. Totéž potvrdil marketingový ředitel PPL Milan Loidl. „Abychom byli schopni vše doručit pod stromeček, měly by se nám zásilky dostat do přepravy ideálně v pátek 18. 12., nejpozději pak 21. 12. Z důvodu vývoje současných epidemiologických opatření to však garantovat nelze,“ říká.

E-shopy letos snadněji sehnaly posily, o místa se hlásili letušky nebo muzikanti

K nadcházejícímu pátku při podání balíku do ruky směřuje poslední garance také Česká pošta. Při vyzvednutí v balíkovně nebo na pobočce je nejzazším termínem podání neděle. Podle mluvčího Matyáše Vitíka však už rekordy v počtu přepravených zásilek padly. „Největší nápor je zřejmě za námi. Oproti loňským 500 tisícům zásilek jsme jich letos v jeden moment měli v přepravě rekordních 1,1 milionu. Nyní evidujeme 600 tisíc balíků denně,“ sdělil.



A přestože konkurenční DPD a PPL se dokonce během největšího náporu musely uchýlit k omezování v počtu i velikosti přijatých balíků, nyní už větší komplikace neočekávají. „Zdá se, že vrchol již máme za sebou. Ten přišel po posledním listopadovém víkendu. Čísla od té doby dramaticky nerostou, ale ani neklesají,“ dodal Loidl.