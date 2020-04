Farmářské trhy otevřely. Stánků ubylo, dodržování rozestupů byl přesto problém, občas chyběly roušky

PRAHA Květiny, zelenina a ovoce, čerstvé pečivo i šperky. Zájem o farmářské trhy na pražském Tylově náměstí byl v pondělí po jejich opětném otevření velký. U některých stánků se dokonce tvořily fronty a hloučky.

„Přišlo docela dost lidí. Všechna doporučená opatření ale dodržují. Máme tady dezinfekci a ochranné rukavice. Já jsem spokojený,“ řekl serveru Lidovky.cz Jan Tvrdík z ovocnářství Houska, zatímco ukazoval na nový stoleček s dezinfekcí.



Už na první pohled bylo zřejmé, že provozovatelé omezili počet stánků, z obvyklých dvaadvaceti jich na náměstí byla asi polovina. Doporučené rozestupy ve frontách byly naznačeny u každého prodejního stanoviště žlutými čárami a nápisy 2 m. Většina čekajících doporučení dodržovala a chránila si svůj osobní prostor.



Při výběru zeleniny nebo květin už ale čáry „mizely“ a nakupující se tísnili jeden vedle druhého, aby získali co nejlepší kusy. Z doporučených metrů se stávaly centimetry a někteří zákazníci se neostýchali naklonit přímo k prodavači a z blízka mu položit dotaz. Většina kupujících přitom byla v důchodovém věku. „Já se nebojím, zlého ani čerti neberou. Už mám nějaké roky, takže jestli to tak má být, tak to stejně tak bude. Samozřejmě se chráním, ale víc nemůžu udělat. Na trhy budu chodit, ale rozestupy si hlídám, to jo,“ řekla serveru Lidovky.cz zákaznice Dana z Prahy.

Bez roušky

Trhovci jsou však vesměs spokojení a porušování rozestupů je příliš netrápí. Důležité je, že mohou zase podávat. To potvrdil serveru Lidovky.cz také brigádník Jan Hudeček ze stánku s bylinkami, zeleninou a květinami. „Trochu mi vadí, že občas někoho vidím bez roušky, ale jinak to tady probíhá v klidu. Prodali jsme tady už asi 20 procent z celkové produkce. Budeme tady teď každý den, takže to nějak asi půjde,“ sdělil brigádník.

Na samotném konci trhu nechyběl ani stánek se šperky, u kterého zákaznice bez ostychu osahávaly jednotlivé výrobky a nasazovaly si je na sebe. „Nevadí mi, že lidi sahají na šperky, mám tady dezinfekce, takže si pak vždycky vyčistím ruce. Lidi už se prostě těšili, bylo jich tady docela dost,“ vysvětlila majitelka Jitka Janoušková a současně odpověděla postarší zákaznici na otázky ohledně náhrdelníku. Na rukou má sice žena ochranné rukavice, ale šperk si zkouší nasadit i na krk a několikrát se tak dotkne přímo obličeje.

Budovat imunitu

„Já bych sem ani nechodila, ale manžel mě sem vytáhl, ten už tady byl ráno. Musíme si přece budovat nějakou imunitu. Chodíme nakupovat i do supermarketu,“ říká serveru Lidovky.cz Veronika, která je povoláním soudkyně.

Zároveň přiznává, že před dvěma lety prodělala velmi vážný zápal plic a od té doby důvěřuje ochranným rouškám. „Nevěřím teoriím, že je to k ničemu. Když plivnu na okno, tak to zůstane na skle. Když je tam záclona, tak to zůstane na zácloně,“ uzavřela se smíchem žena. S manželem Jiřím se proto oba shodují, že jim vadí lidé bez roušky.

Vláda o plánu znovu umožnit pořádání farmářských trhů informovala minulé úterý. Jde o jeden z prvních kroků plánovaného uvolnění krizových opatření. Musí být k dispozici dezinfekce, prodejci musí mít rukavice a produkty nesmí nabízet k ochutnání. Odstup mezi stánky musí být alespoň dva metry.