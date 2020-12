Do otevřené restaurace v Jincích dorazila policie. Na protest fungovaly i další hospody

Jince (Příbramsko) Do pivovaru Malý Janek v Jincích, který nezavřel ve 20:00, dorazila policie. Hosté odcházejí. Podle majitele Jiřího Janečka protest splnil svůj účel. Otevřené však zůstaly i jiné podniky.

V Praze zůstala po 20:00 i přes zákaz otevřená smíchovská Tankovna u Zlatého Jelena. Nerespektovat nařízení se rozhodla také restaurace Šeberák. Přes 20 restaurací v lázeňských Teplicích a jejich okolí zůstalo otevřeno i po 20:00. Také jim se nelíbí omezení provozu, které považují za likvidační.



V jinecké restauraci byly po nařízené zavírací době všechny stoly obsazené, jeden z hostů přišel i se psem. Podle majitele pivovaru Jiřího Janečka je cílem upozornit na nerovné podnikatelské podmínky v Česku a dopad vládních nařízeních na drobné podnikatele a živnostníky. Omezením otevírací doby na 20:00 podle něj vláda ničeho nedosáhla, naopak významně přispěla k šíření viru.



„Lidé mohli sedět podle pravidel v restauracích, teď se přesunou do garáží bez pravidel. Vládní rozhodnutí působí polovičatě a chaoticky, jsou nepřehledná a vzbuzují mnoho otázek, na které sama vláda neumí odpovědět,“ míní Janeček.



Kabinet podle něj nemá dlouhodobý plán na boj proti epidemii a dělá jednu chybu za druhou. Janečkovi není například jasné, jaký je rozdíl mezi malou prodejnou, která musela být uzavřena, a nadnárodním obchodem se stovkami nakupujících nebo mezi přeplněnou tramvají a malou restaurací s deseti stoly.

Proto je přesvědčen o tom, že vládní opatření nepomáhají, a naopak ničí životy lidí. Podle něj by bylo nejlepší, kdyby vláda všechno otevřela a ochranu zaměřila na nejohroženější skupiny.



Od středy musí restaurace, bary a další stravovací zařízení včetně výdejních okének zavírat nejpozději ve 20:00. To znamená o dvě hodiny dříve než několik posledních dnů, kdy do nich znovu mohli po několika týdnech přijít hosté. Vláda zpřísněním reagovala na podle ní častá porušování protiepidemických opatření.

Přes dvacet restaurací, hospůdek a pivnic zůstalo otevřeno také na Teplicku i po 20:00. Hosté si jejich seznam vyhledali na sociálních sítích nebo poznali podle vyvěšené české vlajky. Společně se provozovatelé rozhodli vyjádřit porušením vládního nařízení nesouhlas s opatřeními přijatými proti šíření koronaviru. Považují je za likvidační. Teplicemi večer projížděly policejní hlídky, policisté ale zatím v restauracích nezasahovali.

„V obchodních centrech je plno a nikdo to neřeší. Vše se hází jen na nás (restaurace), už to pro nás začíná být existenční otázka,“ řekla Ivana Laclová z krčmy Tři Karafiáty. Uvnitř zůstaly obsazené po 20:00 tři stoly.

Hospůdka u veselýho mandlu hostila po 20:00 také několik zákazníků. „Vláda nemá žádnou vizi, v opatřeních není žádný systém,“ řekl majitel Radek Jakubka. „Přijdeme o kompletní večerní tržby. Nestane se, že by lidi přišli ve čtyři a šli v osm domů,“ uvedl. Obvyklá zavírací doba v této restauraci je půlnoc. „To, že nám vláda přispěje na výplaty, nás nezachrání. Musím platit pojištění, energie, leasing,“ řekl s tím, že si zatím všechny zaměstnance udržel. „Ale nevím, jak dlouho to vydržíme,“ dodal.

Kuřáci postávali dnes po 20:00 před pivovarem Monopol. „Zůstáváme, protože chceme podpořit poctivé podnikatele,“ řekl muž z hloučku. Pivovar hosty upozornil, že pokud zůstanou, hrozí jim pokuta, kterou budou muset uhradit ze svého.

K protestu se Monopol podle sládkové Martiny Valterové připojil, aby se pokusil zachránit pivovarnictví. „Jsme vyčerpaní. Pivo vyrábíme a potřebujeme ho prodat. Pokud tu nejsou hosté, neprodáme nic,“ řekla. „Respektujeme opatření, zavřeli nás, pak podruhé, aniž bychom to čekali. Počítali jsme s tím, že se otevře v lednu, najednou jsme se dozvěděli, že už teď. Museli jsme nakoupit suroviny na pivo, do kuchyně. Byli jsme natěšení a pak se najednou dozvíme, že se něco zhoršilo a že za to můžou restaurace,“ řekla.

Provozovatelé restaurací podle zveřejněného prohlášení respektují přijatá opatření v boji proti šíření koronaviru, ale vadí jim nekoncepčnost. „Pomalu, ale jistě tato chaotická nařízení naše živnosti likvidují. Systém podpory sice zachrání na čas pracovní místa, ale v dlouhodobém horizontu je udržitelnost našeho podnikání nemožná,“ uvedli v prohlášení provozovatelé 22 restaurací.