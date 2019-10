Italové protestují proti tendru na vrtulníky. Napsali českým poslancům, Foldynovi spadl e-mail do spamu

Praha Italský výrobce vrtulníků AW139M Leonardo si stále věří, že může uspět v české zakázce na armádní víceúčelové stroje. I když už minimálně od března je zřejmé, že se Česko rozhodlo pouze pro americké dodavatele náhrady za dosluhující sovětské helikoptéry.

Italská společnost Leonardo vypadla ze skupiny možných uchazečů o zakázku na dodávku armádních vrtulníků už letos na jaře. Ministerstvo obrany se rozhodlo využít nabídky jednání výhradně s USA. A to nikoli v otevřeném tendru, nýbrž formou mezivládní dohody.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) pak v srpnu ukázal na řešení od firmy Bell. Ta Česku nabízí osm víceúčelových vrtulníků UH-1 Venom a čtveřici bitevních AH-1Z Viper. Cena za kompletní dodávku, výbavu a zaškolení má činit 17,6 miliardy korun. Původně byli ve hře kromě Italů a USA také Němci a Jihokorejci.

Právě Italové se ale s výsledkem nechtějí spokojit. Už v červenci zaslali na ministerstvo obrany seznam výtek ke způsobu, jakým resort obrany při výběru dodavatele postupoval. LN nyní získaly kopii e-mailu, který rozeslali vybraným poslancům. Z něj vyplývá, že ho považují za netransparentní a diskriminující.

„Jsme přesvědčeni, že jsme nabídli lepší produkt s mnohem výhodnějšími finančními a dodacími podmínkami. Přesto – podle toho, co čteme v médiích – se zdá, že naše nabídka nebude ani vyhodnocena a porovnána s nabídkou USA,“ stěžuje si Francesco Barontini, zástupce firmy Leonardo v dopise českým politikům.

Zdůraznil zároveň, že jeho společnost nedostala prostor objasnit, jak chce splnit podmínku prokázání bojové zkušenosti italských vrtulníků. „Pokud by byl tento proces zcela a skutečně transparentní, měl by být tento požadavek formálně specifikován a vhodně definován v žádosti o informace nebo v poptávce,“ upozornil Barontini. A to s dovětkem, že stroj AW139M by možná mohl splnit i tento „náhle přidaný“ požadavek. Ten ale podle něj odporuje původní české poptávce po víceúčelových vrtulnících.

Barontini si postěžoval poslancům, že ačkoli se veřejně hovoří o tom, že dodavatel zakázky je znám, ministerstvo obrany prý Leonardu odpovědělo, že proces výběru ještě neskončil.

Italský manažer v dopise, který měli poslanci dostat elektronickou poštou 7. října, zmiňuje, že společnost se několikrát snažila kontaktovat s žádostí o setkání náměstka ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování Filipa Říhu. Podle Barontiniho marně.

Jako jediný ze skupiny pěti poslanců výboru pro obranu, které LN kontaktovaly, potvrdil e-mail od jistého „Franceska“ Jaroslav Foldyna (ČSSD). Protože mu ale spadl do spamu a sám nehovoří anglicky, nereagoval na něj.

Redakce kontaktovala i samotného Barontiniho s dotazem, zda již obdržel od někoho z českých politiků reakci. „Do současné chvíle nikdo neodpověděl. Věřím, že někdo odpoví, protože jsem tento e-mail rozeslal všem členům sněmovních výborů pro obranu a pro bezpečnost,“ řekl LN Barontini.

Ministerstvo: Je to uzavřené

Pro ministerstvo obrany je ale záležitost uzavřená. Experti se zabývali všemi nabídkami zevrubně, uvedl včera Jakub Fajnor z tiskového oddělení resortu.

„S výtkami nesouhlasíme. V rámci průzkumu trhu byly hodnoceny všechny doručené nabídky, včetně italské. Věnuje se tomu i závěrečná zpráva hodnotící komise,“ sdělil LN Fajnor. Zdůraznil, že Češi trvají na požadavcích, které jsou důležité pro vojáky.

„Armáda požaduje v praxi osvědčený vojenský vrtulník, takovou nabídku jsme dostali jen od americké strany. Na dopis od právního zástupce společnosti Leonardo jsme v souladu se zákonem odpověděli,“ dodal Fajnor.

Odmítl zároveň výtku, že by se byl vyskytl problém v komunikaci s dodavateli. Na prosbu o setkání zástupců Leonarda s náměstkem Říhou prý resort adekvátně zareagoval.

„Na žádost o schůzku s náměstkem Říhou jsme také reagovali a nabídli termín podle jeho možností, dosud nemáme odpověď,“ konstatoval Fajnor.