Kauza pronájmu plakátů: JCDecaux žaluje TV Barrandov a Soukupa o 100 milionů

Praha Reklamní společnost JCDecaux zažaluje TV Barrandov a jejího majitele Jaromíra Soukupa o 100 milionů korun jako odškodné. Podle firmy televize zveřejnila nepravdivé informace o kauze reklamních ploch v Praze 1, kterou nyní řeší soud. Podle státního zástupce měla být firma JCDecaux zvýhodněna při pronájmu čtyř ploch, společnost to odmítá.

Podle obžaloby měl někdejší místostarosta Prahy 1 Michal Valenta, který v té době působil na radnici jako poradce, zvýhodnit JCDecaux při pronájmu čtyř reklamních ploch ve stanici metra Staroměstská. Kromě společnosti a Valenty je obviněný technický ředitel JCDecaux Tomáš Tenzer. Valenta zároveň pro JCDecaux dlouhodobě působí jako poradce pro vztahy s veřejností.



Státní zástupce vychází z odposlechů, které podle něj mají dokazovat ovlivnění. Valenta se na nich má domlouvat s Tenzerem na tom, aby JCDecaux plochy získala, což se i stalo. Tenzer podle radního Prahy za Piráty Adama Zábranského na magistrátu dlouhodobě lobbuje za zájmy JCDecaux. Ta má s městem uzavřenou do roku 2021 smlouvu na pronájem městského mobiliáře, kterou se minulé vedení magistrátu kvůli nevýhodnosti neúspěšně pokoušelo zrušit. Zároveň Tenzer v loňských volbách neúspěšně kandidoval za Piráty do zastupitelstva v městské části Vinoř.

Soukup ve svém pořadu Moje zprávy označil případ za korupci, i když obžaloba mluví o jiném trestném činu, a to o sjednání výhody při veřejné soutěži. Podle firmy Soukup uvedl i řadu dalších nepravdivých informací.

„Pan Soukup, přestože se roky v oboru pronajímání reklamních ploch pohybuje, zjevně účelově a záměrně uvedl tolik nepravd, že jsme se rozhodli požadovat netradičně vysoké odškodnění. Nejde o kauzu čtyř plakátů na stanici metra Staroměstská, ale o dopad do pověsti mezinárodní skupiny JCDecaux. Myslíme, že je na čase, aby konečně někdo zastavil naprosto nepřijatelný způsob šíření nesmyslů na TV Barrandov prostřednictvím pořadů pana Soukupa,“ uvedl ředitel JCDecaux v České republice Pavel Slabý. Dodal, že vedení firmy se obrátí také na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.



Velký tendr

JCDecaux odmítá, že by se její technický ředitel s Valentou domlouvali na zvýhodnění. S ohledem na to, že jde o pouhé čtyři plochy, by to podle zástupců společnosti postrádalo smysl.

V kauze se zatím uskutečnilo první soudní stání, další bude v červnu. Podle Chvojky případ neovlivní strategii skupiny, která se dále bude účastnit veřejných soutěží. Vedení hlavního města nyní připravuje velký tendr na pořízení a provoz přístřešků pro MHD po roce 2021, kdy skončí stávající smlouva na jejich provoz právě skupině JCDecaux. Minulé vedení magistrátu rozhodlo o tom, že firmě smlouvu neprodlouží a že město vypíše nový tendr, na což nové vedení navázalo.

Podle Svazu provozovatelů venkovní reklamy na základě stávající smlouvy město z příjmů společnosti z reklamy na mobiliáři dostává zpět mnohonásobně méně, než je běžné v jiných městech, a mohlo za dobu trvání smlouvy přijít až o miliardu korun.