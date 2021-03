Kdo se po smrti Kellnera stane nejbohatším Čechem? Možností je hned několik, žebříček miliardářů čeká otřes

PRAHA Tragické úmrtí Petra Kellnera zamíchá mimo jiné i seznamem českých boháčů. Šestapadesátiletý majitel investiční společnosti PPF byl dlouhodobě na prvním místě žebříčku nejzámožnějších Čechů magazínu Forbes. Ten jeho jmění loni odhadoval na 293 miliard korun. Kdo teď Kellnera v čele žebříčku nahradí?

Nevíme, jakým způsobem měl Petr Kellner ošetřený majetek pro případ svého skonu, teoreticky by veškeré jeho jmění mohla zdědit jediná osoba, třeba manželka, poté by se nejbohatším Čechem stala ona. Kdyby se však majetek dělil na víc menších dílů, mohl by se na první místo žebříčku prodrat někdo z byznysmenů, kteří dosud obývali příčky pod Kellnerem.



Nabízí se jednoduchá zkratka k realitnímu magnátovi Radovanu Vítkovi, který ovládá druhou příčku. Tak jednoduché to ale pravděpodobně nebude. Záležet bude právě na dělení majetku.

Debata o takzvaném následníkovi je komplikovaná také z toho důvodu, že Kellnerův majetek obrovsky převyšoval jmění ostatních českých miliardářů. Dokonce i nyní během koronavirové krize, kdy přišel o 57 miliard.

Nástupce Křetinský?

Mohl za to jeho Home Credit, největší nebankovní poskytovatel spotřebitelských půjček na světě. Prodělal 619 milionů eur, zatímco ve stejném časovém období loni vydělal 250 milionů eur.

Zatímco Kellnerovi i po poklesu majetku způsobeném koronavirovou ztrátou zůstalo 293 miliard korun, druhému Vítkovi patřilo 86 miliard. Vítek si ale od loňska polepšil o 11 miliard, ačkoli i jeho krize zasáhla. Kvůli pandemii je obsazenost hotelů slabá, přitom právě ony tvoří část jeho realitního impéria.

Vítkova CPI Property Group má sídlo v Lucembursku a její akcie jsou obchodované na frankfurtské burze. Vlastní nemovitosti v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku, v Chorvatsku, Švýcarsku, Francii, Rumunsku, Rusku a Británii.



Vítek vlastní v CPI Property Group 87,8 procenta. Podle časopisu Forbes je jedním z osmi českých dolarových miliardářů.

Dalšího kandidáta na post nejbohatšího Čecha představuje Daniel Křetinský, který se umístil na třetím místě a ovládá několik tuzemských a zahraničních firem. Nejvýznamnější je Energetický a průmyslový holding (EPH).

Vedle EPH vlastní například i fotbalovou Spartu Praha. Loni si polepšil o 12 miliard na 78 miliard korun a dostal se z pátého místa do nejlepší trojky.

Investoval mimo jiné do amerických řetězců Macy’s a Foot Locker nebo britské Sainsbury’s či Royal Mail. Jeho EPH, který zahrnuje více než 70 firem, loni zvýšil provozní zisk EBITDA o desetinu na 56 miliard korun.

Křetinský je zároveň partner Anny Kellnerové, tedy dcery Petra Kellnera. Z toho důvodu se právě o něm spekuluje jako o možném nástupci v PPF.

Čtvrté místo zaujímá premiér Andrej Babiš, jehož majetek Forbes odhaduje na 74 miliard korun, meziročně o čtyři miliardy více.

Pátý je v žebříčku vlastník KKCG Karel Komárek, který mimo jiné ovládá Sazku. Jeho majetek je 71 miliard korun, tedy stejně jako loni, kdy to ovšem stačilo na třetí místo.

Jako Apple po Jobsovi

Spoluzakladatel antivirové firmy Avast Pavel Baudiš je šestý s odhadovaným majetkem 51 miliard korun. Jeho kolega Eduard Kučera se s 29 miliardami dostal na osmé místo. Mezi nimi je s 32 miliardami majitel skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač.

Spolumajitel skupiny Penta Investments Marek Dospiva je devátý s 25,3 miliardy a desítku uzavírá vlastník developerské skupiny Central Group Dušan Kunovský. Nejbohatší ženou v Česku je podle Forbesu Jitka Cechlová Komárková, která s majetkem v hodnotě 5,8 miliardy korun obsadila 45. příčku. Většinu majetku v minulosti získala při dělení holdingu KKCG rodiny Komárkových.

Podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy je úmrtí zakladatele, jenž PPF s určitou vizí rozvíjel prakticky od samého počátku, nepochybně největší výzvou, které skupina ve své třicetileté historii čelí. I tak se ale PPF může i nadále úspěšně rozvíjet. Přirovnává ji ke stavu, v němž se ocitla společnost Apple po úmrtí spoluzakladatele Steva Jobse.

„Stejně tak i ve skupině PPF jsou lidé, kteří mají potenciál zajistit kontinuitu a její další rozvoj,“ poznamenal Kovanda.