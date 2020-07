Testování na letišti se neobešlo bez policie a ostrahy. Za expresní test zájemci zaplatí 7500

PRAHA „Žádáme všechny cestující, kteří čekají ve frontě na testování onemocnění covid-19, aby dodržovali dvoumetrové rozestupy,“ zazní hned po vstupu do odletové haly pražského Letiště Václava Havla z rozhlasu. Výzvy, jež žádají cestující, aby nenechávali zavazadla bez dohledu, nyní zastiňují ty nabádající k ohleduplnosti.

Koronavirus změnil i léty zavedené letištní postupy a fronty už se netvoří před „check-inem“, ale u testovacího stanoviště, jejž kromě turistů hojně využívá i veřejnost.



Před příchodem pandemie praskalo letiště ve švech. Hektickou atmosféru poznal každý, kdo tam kdy zamířil hromadnou dopravou, už v autobuse. Nástupiště se plnilo tak rychle, že člověk nabyl dojmu, že se do vozu musí nacpat mezi prvními, jinak že se nevejde. Ať už do odletové haly pasažéři přijeli jakkoli, na typickou letištní nervozitu narazili bez výjimky – když se zařadili do fronty na odbavení.

S příchodem pandemie se ale leccos změnilo a na konci nejdelšího zástupu čeká ne právě příjemný výtěr z obličejových dutin. „S nadcházejícím víkendem se nám sem nahrnuly stovky lidí, a i když pracujeme do půlnoci, museli jsme přibývající zájemce odmítat už ve tři odpoledne,“ sdělil webu Lidovky.cz jeden z pracovníků letištního odběrového stanoviště.

Takový nápor se sem tam neobejde bez agrese. Frontu bezmála 150 zájemců o covid test už musela usměrňovat policie i letištní ostraha. „Ve spolupráci s Policií ČR i ostrahou letiště jsme museli frontu dostat ven, dovnitř jsme pak vpouštěli zájemce postupně,“ popisuje tamní zaměstnanec nedávný zážitek. „Lidi na nás křičeli, hádali se s námi, nadávali nám. Bylo jich tady tolik, že na odběr čekali i šest hodin,“ vypráví.



Komfort něco stojí

O dodržování dvoumetrových rozestupů nemohla být řeč. I když je letištní testování určeno primárně pro cestující, kromě nich frontu údajně tvořila nejméně z třetiny tuzemská veřejnost. Výhodou letištní stanice má být totiž flexibilita – funguje už od čtyř od rána až do půlnoci. Za nadstandard si ale zájemci připlatí.

Vláda pro cenu covid testů nastavila strop a na jeho maximu se pohybuje i letištní odběrové stanoviště GHC Genetics. Za standardní výtěr zákazník zaplatí 1750 korun nebo 65 euro. Jednou nohou do cen srovnatelných se zahraničím ovšem vstupuje zájemce o takzvaný expresní test. Výsledek do dvou hodin stojí čtyřikrát více – sedm a půl tisíce. „Je to překvapivé, ale je o ně zájem. Ochotně si připlatí nejméně 10 procent testovaných,“ potvrzují tamní pracovníci.

Na cenu spolu se zážitkem upozorňují i někteří uživatelé sociálních sítí. „Ve spojovací chodbě mezi terminály stálo v obří frontě, která se vinula tam a zase zpátky, odhadem dvě stě lidí. Zájemce o testy usměrňovala desítka policistů. O bezpečných rozestupech si všichni mohli nechat zdát. Šance nakazit se při mnohahodinovém čekání na testy se stovkami lidí v uzavřeném prostoru? Ale jistě…,“ popsal svůj zážitek s víkendovým testováním na letišti uživatel Facebooku.

Podle zdravotníků z testovacího stanoviště na letišti bývá kvůli častějším odletům víkend vždy náročnější a zájemců je mnohonásobně více než v týdnu. „Během všedních dnů se může poštěstit a zájemce o covid test přijde na řadu rovnou,“ ujišťují.