Podmínky pro podnikání se v Česku zhoršily, tvrdí Dlouhý. Mohou za to hlavně odbory

PRAHA Podmínky pro podnikání v Česku se za poslední rok zhoršily, a to kvůli odborům. Řekl to na sněmu Hospodářské komory ČR její prezident Vladimír Dlouhý. Podle něj odboráři stupňují požadavky a vláda jim ve všem ustupuje. Jako příklad uvedl každoroční růst minimální mzdy či zrušení karenční doby. Podle šéfa Hospodářské komory na to doplácí zaměstnavatelé i jejich zaměstnanci. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula je naopak přesvědčen o tom, že růst výdělků pomáhá i podnikatelům. Lidé víc utrácejí za jejich výrobky.

„Od posledního sněmu HK ČR se podmínky pro podnikání v České republice zhoršily, tečka. Přitom toho od vlády nechceme mnoho, vlastně jen jednu jedinou věc: Vytvářejte dobré a poctivé, slušné podmínky pro podnikání a odstraňujte překážky, které podnikání komplikují,“ řekl Dlouhý. Dodal, že v posledních měsících ho častěji napadá spíše věta: „Alespoň nám neházejte klacky pod nohy“.



Dlouhý zmínil růst minimální mzdy, s níž se zvedají i zaručené mzdy. To podle šéfa zásadně ovlivňuje všechny podniky v ČR a v „drtivé většině“ i ty, které nejnižší výdělky nevyplácejí, protože musí odstupňovat odměňování svých zaměstnanců. Problémem je podle Dlouhého odtržení mezd od produktivity, která roste výrazně pomaleji.

„Ano, česká produktivita je na jiné úrovni než české mzdy. Je stále násobně vyšší než mzdy,“ zareagoval Středula, který řekl, že podnikatelé „měli dlouhou dobu mzdový polštář“ nízkých výdělků. Podotkl, že z Česka ročně odtečou stovky miliard a cestou, jak mohou lidé z těchto zisků něco mít, je navyšování mezd. „Pan Dlouhý si neuvědomuje základní ekonomické mechanismy. Růst příjmů zaměstnanců pomáhá i zaměstnavatelům a podnikům. Lidé víc za jejich výrobky utrácejí,“ uvedl Středula.

Dlouhý kritizoval rovněž zrušení karenční doby, tedy obnovení proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech nemoci zaměstnavatelem. „Zrušili jste karenční dobu, jak si odbory přály, a nevysvětlili jste veřejnosti ani to, že poctiví zaměstnanci doplatí na flákače a simulanty, protože za ně budou muset dělat,“ řekl Dlouhý.

Podle odborářů naopak řada pracovníků kvůli karenční době chodila do práce i s nemocí a choroby přecházela. Odbory odmítají názor, že by pracovníci chtěli nemocenskou po zrušení karence masivně zneužívat.

Na dnešní 31. sněm Hospodářské komory se sjelo více než 250 delegátů z profesních asociací, firem, klastrů a řemeslných cechů. Hospodářská komora dnes také spustí ostrý provoz Právního elektronického systému, který bude podnikatelům jako první služba svého druhu poskytovat přehled o povinnostech, které mají vůči státu. Hospodářská komora sdružuje více než 15 000 členů, není financována státem, je nezávislá na vládě a financují ji sami podnikatelé.