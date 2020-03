Airbnb jde pomalu do kytek, trh se připravuje na renesanci klasických nájmů

Praha Zavřené hranice, omezený pohyb i v rámci země, a tím pádem nulový zájem o krátkodobé pronájmy v turisticky atraktivních místech. Opatření proti šíření koronaviru se začínají projevovat na trhu bydlení. Část lidí, kteří si pořídili byt k dalšímu pronajímání například přes Airbnb, se teď investice snaží zbavit nebo ji nabídnout dlouhodobým nájemníkům.

„Od poloviny měsíce vidíme výrazně vyšší nárůst u pražských bytů zařazovaných do nabídky. Zároveň se na naši správcovskou službu obrací více zájemců o kompletní převzetí bytu a povinností s ním spojených,“ říká Hendrik Meyer, šéf platformy Bezrealitky.

Širší nabídka bytů k dlouhodobému pronájmu by mohla podle lidí z oboru stlačit ceny činží, zejména v centru Prahy.

Dle statistik společnosti Trigema se v dlouhodobě pronajatých bytech v Praze platilo ke konci loňského roku měsíčně v průměru 335 korun za metr čtvereční. Na několikadenních pronájmech pak majitelé vybrali za měsíc průměrně 1320 dolarů (asi 33 tisíc korun) za byt.

Populární bylo krátkodobé pronajímání i v dalších turisticky atraktivních městech. Nyní se ale zájem propadl na minimum. „Krátkodobé pronajímání je naprosto závislé na turistickém ruchu. Pro mnoho krátkodobých pronajímatelů to bude konec,“ říká Jiří Rájek, generální ředitel ERA Reality.

Někteří vlastníci se budou snažit byty prodat. „Jejich finanční ztráty z těchto dní budou příliš vysoké, obnova turismu příliš pomalá a bude tak problém s financováním hypoték, které na těchto bytech váznou,“ říká Jan Hrubý, generální ředitel RE/MAX.



Alternativou je poskytnout nemovitosti k dlouhodobému pronájmu. „Takřka okamžitě se do nabídky vrátí klidně až čtvrtina bytů určených pro Airbnb,“ je přesvědčený Hendrik Meyer. Dle něho si majitelé dokážou rychle spočítat, nakolik se nevyplatí držet nemovitosti v současném módu.

Přesouvání bytů z krátkodobých na dlouhodobé pronájmy se již promítá ve statistikách. „Pro představu – v současnosti se na Bezrealitky dostane denně asi 30 bytů, které byly využívány pro Airbnb. Pokud bychom vzali nárůst za celý měsíc, jsme na 44 procentech oproti tomu předchozímu,“ dodává Meyer.

O šest procent nižší nájemné

Širší nabídka bytů nabízených k dlouhodobým pronájmům by mohla stlačit ceny nájemného. „Krátkodobě již zaznamenáváme pokles, ten však spíše souvisí s prvními dopady koronaviru na ekonomiku obecně, rozhodně to není pouze efekt Airbnb, na to je ještě brzo,“ říká Hendrik Meyer. Je přesvědčený, že pokud zůstanou hranice zavřené a zahraniční turisté se do Prahy nevrátí ani koncem jara, klesnou nájmy v Praze v průměru o šest procent.

Změn na rezidenčním trhu ale epidemie přinese mnohem víc. Kvůli restriktivním opatřením přijde či již přišla část lidí o svůj příjem. Zaznívají názory, že zájem pořídit si byt či dům se sníží. „Očekáváme pokles poptávky ve všech segmentech. Lidé se nyní budou soustředit na ochranu svého zdraví a zdraví svých blízkých,“ říká Dana Bartoňová, obchodní ředitelka YIT Stavo.

Obdobně hovoří i Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol. „Prodeje bytů a domů budou stagnovat, zájem o koupi nemovitosti nebude příliš velký. Lidé budou mít spíše existenční starosti a nákladné investice, mezi které patří i pořízení nového bydlení, odloží na později,“ tvrdí.

Značný zájem Čechů pořídit si vlastní bydlení šponoval v posledních pěti letech ceny nemovitostí napříč republikou. Dle analýzy poradenské společnosti Deloitte stouply ceny bytů téměř o polovinu, přičemž nové byty v Praze zdražily za toto období skoro dvojnásobně. Boj s epidemií pravděpodobně v některých lokalitách změní trend a ceny zamíří dolů. „Dle mého názoru lze očekávat pokles cen nemovitostí,“ říká Jiří Rájek, generální ředitel ERA Reality.

Novostavby asi nezlevní

Tvrdí, že záležet bude na délce trvání nynějších opatření a konkrétním místě. „Ceny nemovitostí jsou přímo závislé na ekonomice v lokalitě. Toto bude klíčový ukazatel,“ dodává Rájek. V oblastech, kde se restrikce zásadně dotkne největších zaměstnavatelů a středních podnikatelů, lze očekávat i nejmarkantnější propad cen nemovitostí. „Celorepublikově vidím pokles cen bytů jako reálný, měl by však být jen mělký a přechodný,“ dodává analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

V metropoli by se ceny vlivem epidemie příliš hýbat neměly. Všichni se totiž shodují, že Praha, až se současná situace vrátí do normálu, bude nadále atraktivním městem. Na tom virus nic nezmění. Poptávka po bydlení v hlavním městě dlouhodobě převyšuje nabídku. „Počet nových bytů je stále nedostačující, takže pokles cen u novostaveb neočekáváme,“ dodává Dana Bartoňová.

Dle studie Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) byla od roku 2010 v Praze ročně v průměru povolována výstavba 3500 bytů, potřeba by přitom bylo postavit zhruba šest tisíc nových bytů. „Současná situace povede ke zmenšení tlaku na rychlost realizace nových bytů. Povede k rozložení této potřeby do delšího období. Z dlouhodobého hlediska se není potřeba obávat,“ je přesvědčen Martin Svoboda, výkonný ředitel společnosti JRD, která se zaměřuje na výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů.