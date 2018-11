Přijdou roboti? Firmy nemohou sehnat pracovníky, omezují investice a sází na automatizaci

PRAHA Už neplatí, že lidé bez práce čekají na volné místo. Firmy čekají na ochotného pracovníka. Úřad práce ve čtvrtek zveřejnil údaje, podle kterých nyní na jednoho zájemce o práci připadá 1,5 volného pracovního místa. Více to nikdy nebylo. V Česku je přes 300 tisíc neobsazených pozic a jejich počet každý měsíc roste navzdory ukončení sezonních prací.

Převaha nezaměstnaných je jen ve čtyřech krajích – tradičně jde o jih a sever Moravy, Slezsko a sever Čech. Ve zbytku republiky nemají firmy kde brát. Například na Pardubicku připadá na jednoho nezaměstnaného šest volných pracovních míst.

Úřady práce také vykazují zhruba 70 tisíc míst, které v Česku zůstávají neobsazené už více než rok, a to i když na většinu z nich stačí jen základní vzdělání.

Nejen růst mezd

Situace už má v Česku jasné důsledky. Prvním je rychlý růst mezd. Ve druhém čtvrtletí brali Češi v průměru 31 851 korun, což znamenalo meziroční zlepšení o 8,6 procenta. To je pro domácnosti pozitivní změna.

Druhým dopadem jsou ale omezené možnosti růstu firem. Ty jednoduše nemají dost lidí pro svůj další rozvoj.

„Firmy z těchto čísel nebudou nadšené. Ještě hůře než dosud se jim budou shánět vhodní zaměstnanci,“ popisuje analytik Deloitte Václav Franče. Český trh práce je podle něj vyčerpaný a zaměstnanci ze zahraničí nepřicházejí v dostatečném počtu. Firmy si tak navzájem přeplácejí a přetahují zaměstnance, což prudce zvyšuje mzdové náklady. To je pro řadu podniků problém. Hlavně pro ty, které pracují s nízkou přidanou hodnotou, a tedy i nízkými maržemi.

„Řada z nich si podstatné zvýšení mezd nemůže nákladově dovolit, a tak se začínají připravovat na to, že se bez zaměstnanců budou muset obejít,“ říká Alžběta Honsová, marketingová manažerka personální společnosti Randstad. „Výrobu přesouvají jinam, přestávají přijímat nové zakázky a omezují produkci. Stále více také začínají investovat do automatizace a robotizace,“ dodává.



Nejhorší je podle ní situace ve výrobě a logistice. Hlavně nyní před Vánoci dopravci nutně potřebují řidiče a musejí je nalákat na odpovídající odměny. Jinak by vánoční sezonu, kterou již mají nasmlouvanou, nezvládly.

Problém Škoda

Nedostatek lidí označily jako zásadní problém pro další investice téměř všechny české firmy s více než 400 zaměstnanci, které v letošním průzkumu oslovila Evropská investiční banka. Firmy to tlačí k zefektivňování výroby a k investicím do automatizace. Podle studie poradenské společnosti PwC jsou čeští zaměstnanci automatizací jedni z nejvíce ohrožených na světě. Nahradit stroji půjde zhruba 40 procent pracovních míst.

Dopady mají být znát už za deset let. Rychlý růst mezd a nízká nezaměstnanost investice do těchto technologií urychlují.

Jak je to nyní v Česku s hledáním zaměstnanců, je vidět na příkladu Škody Auto a rozšířeného závodu v Kvasinách. Ukázalo se, že potřebné množství lidí, kteří by splnili požadavky, prostě v Česku není. Škoda tak byla nucena jak slevovat z původních nároků, tak ve velkém hledat pracovníky v zahraničí. Celkem jich nyní v průmyslové zóně v Kvasinách pracují zhruba tři tisíce. Nejde přitom jen o samotnou Škodu, za tou přišli i její dodavatelé a ti také potřebovali pracovníky, aby mohli vyrábět.

Místním lidem ale tisíce nových pracovních míst moc radosti neudělaly. Stěžovali si na raketový růst nájmů, dopravní problémy kvůli dojíždějícím (řada pracovníků denně přijíždí z Polska) a hlavně na potíže s cizinci. Bez nich by ale automobilka výrobu populárních modelů SUV nestíhala. A podobně na tom je i řada dalších firem. Před čtyřmi roky pracovalo v Česku 260 tisíc cizinců, nyní je to už více než dvojnásobek. A stále to nestačí. Například kvóty pro kvalifikované pracovníky, nejčastěji z Ukrajiny, jsou rychle vyčerpané. Situace je taková, že české podniky jsou ochotné na cizince čekat i měsíce a do jejich náboru investovat i sto tisíc korun. Vzniká tak atraktivní byznys pro personální agentury, které cizince dokáží zajistit.

Škoda Auto, která by mohla v Česku dál expandovat, už místo pro svou další velkou investici hledá v zahraničí. Dozorčí rada firmy o nové výrobní lokalitě jednala v pátek, do Mladé Boleslavi na ni přijel i šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess. Příští týden pak naváže také dozorčí rada koncernu.