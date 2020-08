Restauraci u Pražského hradu získala Top Hotels Group. Za nájem zaplatí mnohem méně než předchůdce

Praha Restauraci Lví dvůr v těsné blízkosti Pražského hradu získala do pronájmu od Správy pražského hradu (SPH) společnost Top Hotels Group. Do výběrového řízení se přihlásila jako jediný zájemce. Podle deníku Blesk, který v pondělí na smlouvu upozornil, zaplatí firma za pronájem restaurace a jejího vybavení do konce října 2023 celkem 2,7 milionu korun. Obdobnou sumu podle deníku platil předchozí nájemce Lvího dvora za každý rok.

Restaurace Lví dvůr se nachází na severním okraji areálu Pražského hradu na hlavní turistické trase vedoucí ulicí U Prašného mostu na druhé hradní nádvoří. Dvoupodlažní objekt má celkovou rozlohu 889 metrů čtvereční. Předchozí nájemce, firma Astacus, restauraci opustil loni v září.

České pivo je exportní tygr. V jeho vývozu v rámci Evropy porážíme i mnohem větší konkurenty SPH vyhlásila soutěž na pronájem restaurace v říjnu, nikdo se ale nepřihlásil. Podruhé správa vypsala tendr letos 17. června. „Zájemci se mohli hlásit od tohoto data do 24. 6. 2020. V této lhůtě byla přijata pouze žádost Top Hotels Group,“ sdělil Blesku mluvčí SPH Jan Pastor. Oproti předchozí nájemní smlouvě získá Pražský hrad podle deníku na pronájmu za první rok o 1,76 milionu korun méně. Společnost Top Hotels Groups se ve smlouvě zavázala, že za pronájem podniku bude do konce dubna příštího roku platit 10 000 Kč měsíčně. Následně se nájemné zvýší na 30 000 korun a od května 2022 na 80 000 Kč za měsíc. Dalších 20 000 korun měsíčně bude firma platit za pronájem gastronomického vybavení restaurace a dalších movitých věcí. Firma se také zavázala hradit desetitisícové zálohy na vodné, stočné plyn a elektřinu. Poskytuje také catering pro Pražský hrad O znovuotevření restaurace informovala společnost Top Hotels Group na počátku srpna. V tiskové zprávě mimo jiné uvedla, že poskytuje cateringové služby pro Pražský hrad již mnoho let. Deník Blesk při této příležitosti připomíná, že firma pronajímala prostory, kde sídlil štáb prezidenta Miloše Zemana při obou volbách hlavy státu. Šéf firmy Vladimír Dohnal má podle Blesku vazby na prezidenta Zemana, se kterým byl v roce 2014 v Číně. Budovu, ve které je restaurace Lví dvůr, postavil v letech 1581 až 1583 Ulrico Avortalis na místě dřevěného dvora založeného císařem Ferdinandem I. Habsburským. Kolem dvora stála galerie pro diváky, ve vytápěných kotcích byli kromě lvů chováni i tři levharti, tygr, orangutan a další cizokrajná zvířata. Od konce 17. století chov zvířat ve Lvím dvoře postupně upadal. Na přelomu 60. a 70. let minulého století byl v jádru renesanční objekt přestavěn a v místech, kde kdysi býval výběh šelem, byla otevřena restaurace se zahrádkou. Do dnešní podoby byly prostory restaurace uvedeny v roce 2017.