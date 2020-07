KFC chce nugetky tisknout na 3D tiskárně, pomoci má ruská laboratoř. Receptura kuře jen připomene

Praha Řetězec rychlého občerstvení KFC chce být ohleduplnější vůči životnímu prostředí, a tak se odhodlal k odvážné změně strategie: produkovat rostlinné kuřecí nugetky za pomoci 3D tiskáren. Společnost chce tímto krokem omezit masivní chov drůbeže a zároveň zredukovat množství skleníkových plynů, které jsou během výroby masa vypouštěny.

Světoznámý fastfoodový řetězec KFC (Kentucky Fried Chicken) potvrdil spolupráci s ruskou laboratoří 3D Bioprinting Solutions, díky které chce začít „tisknout“ kuřecí nugetky. Ty však budou mít s kuřetem společný pouze název a kmenové buňky.



Touto novou technologií výroby naruší KFC svou více než 70 letou tradici a nahradí „poctivé kuře“ hmotou připomínající původní produkt. Podle vyjádření řetězce však zůstane dochucena kořením, na které jsou zákazníci po dekády zvyklí a proto by neměli zaznamenat žádný rozdíl. Podle serveru Business Insider výzkum již započal, s produkcí chce řetězec začít na podzim.



Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o dobrou zprávu pro vegetariány, KFC poukazuje na živočišný základ, který se s vegetariánským životním stylem rozchází. Úmysl řetězce podle deníku DailyMail není zavděčit se vegetariánům, ale odtížit planetě.

Snížením odběru masa na nugetky chce KFC dosáhnout omezení klasických farmářských praktik. Právě KFC je totiž podle kampaně Kentucká smažená krutost (v originále Kentucky Fried Cruelty) každoročně zodpovědno za porážku přibližně miliardy kuřat. Zároveň chce novou technologií zredukovat množství skleníkových plynů, které jsou při výrobě masa vypouštěny do ovzduší.

3D tisk jídla je podle KFC významný směr v gastronomické oblasti, jakým se bude rozvoj do budoucnosti ubírat. Narozdíl od stavebnictví se však stále jedná o poměrně neprobádanou oblast 3D tisku. S procesem samotným pomůže KFC moskevská společnost 3D Bioprinting Solutions a právě ruské pobočky budou na podzim první, které vytištěné kousky zavedou do své nabídky. Pokud zaznamenají úspěch, rozšíří se do dalších států.

Podle studie deníku Environmental Science & Technology má technologie tisku masa za pomoci kmenových buněk jen minimální dopad na životní prostředí.



U KFC se nejedná o první zlomový počin takového měřítka. Již v loňském roce začal fastfoodový řetězec spolupracovat s průkopníkem falešného masa Beyond Meat. Ve Spojených státech otestoval alternativní kuřecí nugety a křídla bez kostí na rostlinné bázi, které si nakonec získaly takový úspěch, že se je řetězec snaží zařadit do nabídky co nejvíce amerických poboček.