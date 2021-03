Řízením aktivit PPF byl po smrti Kellnera pověřen její akcionář Ladislav Bartoníček

Ladislav Bartoníček (56) Ladislav Bartoníček je minoritním akcionářem skupiny PPF od roku 2007, vlastní 0,535 procenta skupiny.

Narodil se 27. května 1964 v Praze, vystudoval elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze.

V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel a v roce 1993 absolvoval soukromou univerzitu, Rochesterský technologický institut (RIT) v New Yorku (MBA).

Od roku 1996 až do září 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s.

V roce 2007 byl jmenován generálním ředitelem a členem představenstva společnosti Generali PPF Holding N.V. (GPH), která patří mezi největší pojišťovací skupiny ve střední a východní Evropě a vznikla jako společný podnik skupiny PPF a Assicurazioni Generali. Generálním ředitelem GPH byl do března 2013.

Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO a.s., která patří do skupiny PPF.

Od roku 2018 je ve Skupině odpovědný za oblast telekomunikací.

Jako záliby uvádí tenis, golf a snowboarding.