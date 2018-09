Siemens v Německu propustí téměř 3 tisíce lidí, chce zvýšit konkurenceschopnost

BERLÍN Německá průmyslová skupina Siemens propustí z několika svých závodů v domovské zemi 2900 lidí v rámci plánu, který by měl společnosti ušetřit 500 milionů eur (12,8 miliardy Kč). Krok má zvýšit konkurenceschopnost zejména energetické a plynárenské divize, které se potýkají s problémy kvůli rozvoji energií z obnovitelných zdrojů, a divize průmyslových procesů. Loni oznámený záměr přitom počítal s odchodem 3400 zaměstnanců, uvedla v pondělí agentura Reuters.

„Trh výroby energií z fosilních zdrojů se podstatně zmenšil. S ohledem na tuto strukturální změnu je dohoda, kterou jsme dosáhli, zásadní pro zlepšení naší konkurenceschopnosti,“ uvedla v prohlášení společnosti členka jejího vedení Lisa Davisová. Dodala, že rušení pracovních míst se uskuteční v příštích dvou letech.



Podle svých internetových stránek měl Siemens na konci loňského fiskálního roku, tedy na konci září 2017, po celém světě zhruba 377 000 zaměstnanců. V Německu to bylo 118 000 zaměstnanců.

Siemens hodlá podle nového plánu prodat svůj podnik v Lipsku, uzavřít ten v Offenbachu a předělat provoz v Erfurtu. Naopak závodů v Berlíně a Zhořelci se ukončení provozu netýká. Škrty v energetické a plynárenské divizi mají k pětisetmilionovým úsporám přispět 270 miliony eur.

Siemens již v srpnu oznámil, že hodlá v zájmu zvýšení zisku sloučit svých pět současných průmyslových divizí do tří. To by mělo zjednodušit organizační strukturu a zvýšit ziskovost jednotlivých částí.

Čistý zisk Siemensu podle srpnových údajů ve třetím finančním čtvrtletí meziročně klesl o 14 procent na 1,21 miliardy eur (31 miliard Kč). Negativní dopad měly na výsledky mimo jiné vyšší daně či náklady na předchozí snižování počtu pracovníků ve zdravotnické divizi skupiny.

Siemens působí také v Česku, kde zaměstnává zhruba 10 000 lidí.