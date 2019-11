Stát prodá z rezerv všechny vzácné kovy. Koaliční poslanec Dolínek mluví o drancování

Praha Správa státních hmotných rezerv (SSHR) by měla podle představ ministerstva financí do dvou let prodat všechny vzácné kovy, které drží. Organizace, která zabezpečuje strategické rezervy pro krizové stavy, má navíc ještě snížený rozpočet.

Podle serveru euro.cz správa rezerv příští rok prodá cenné kovy za zhruba 600 milionů korun a o rok později pak zbytek za zhruba 1,6 miliardy. Česká republika tím přijde o všechny strategické zásoby těchto surovin.

Informaci nedávno zveřejnil na hospodářském výboru poslanecké sněmovny předseda organizace SSHR Pavel Švagr. „Příjmy z prodeje kovů budou odvedeny do státního rozpočtu a není možné je využít na financování našich nákupů,“ cituje Švagra euro.cz. Veřejné finance jsou dlouhodobě neudržitelné, varuje rozpočtová rada Ne všichni ale přijali toto rozhodnutí s nadšením. „Nevím, na základě čeho si vláda dovoluje drancovat. A to říkám se vší odpovědností koaličního poslance.“ řekl Petr Dolínek (ČSSD). Prodej se podle serveru seznamzpravy.cz nelíbí ani poslanci Lukáši Černohorskému z Pirátů: „Není to v pořádku. Do budoucna nám ty zásoby mohou chybět a budoucí vládě se může stát, že to bude muset nakupovat za výrazně víc peněz, než za kolik jsme to prodali dnes.” Správa navíc má i snížený rozpočet, a to o více než 100 milionů korun, což znamená prakticky konec nákupů nové techniky a modernizace staré.