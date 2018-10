Štědrovečerní večeře bude letos dražší. Kvůli suchu poroste cena kaprů i brambor

PRAHA Za štědrovečerní večeři si letos zřejmě připlatíme. Kvůli suchu, které Česko trápilo povětšinu letního období, s velkou pravděpodobností poroste na konci roku cena kaprů i brambor. Potvrdilo to Rybářské sdružení ČR a Český bramborářský svaz. Výběrový kapr s váhou nad 2,5 kilogramů bude dokonce nedostatkovým zbožím.

Letošní výlovy kaprů budou podle ředitele Rybářského sdružení ČR Michala Kratochvíla o poznání horší oproti loňsku. „Přírůstky jsou menší než v předchozích letech, průměrná hmotnost bude zcela určitě nižší. O kolik, to je těžké zodpovědět, záleží na jednotlivých oblastech. Více bude známo až po výlovech,“ řekl pro Lidovky.cz Kratochvíl. Nedostatkovým zbožím bude podle něj výběrový kapr nad 2,5 kilogramů.

Cena kaprů tak kvůli horším výlovům, vyšším nákladům a omezené nabídce na tuzemském trhu zřejmě před Vánoci poroste. „Očekávám, že cena za kilogram půjde jistě vzhledem k situaci nahoru. Odhaduji, že by to mohlo u producentů být klidně 5 až 10 korun za kilogram, u obchodníků, kteří zneužijí situace a nějakou tu korunu si také k marži přihodí, i více,“ dodal Kratochvíl. Zároveň je podle něj důležité říct, že průměrný Čech zkonzumuje ročně zhruba jeden kilogram ryb tuzemské produkce. Výraznou cenovou zátěž to tak pro rodiny znamenat nebude.



Ohrožené jsou i sádky na trzích

Problémem bude také sádkování ryb určených pro vánoční trhy. Je tak otázkou, jak dlouho si budete moci kapra zakoupit přímo na trhu. Může za to nedostatek vody. „Jakmile nebude dostatek vody pro sádkování, ryba okamžitě odchází na export. Především do Německa a Polska,“ popsal Michal Kratochvíl. Nedostatek vody spojený s vysokými teplotami a nedostatkem kyslíku v průběhu léta měly za následek právě nižší produkci a vyšší náklady na vzduchotechniku, která pomáhala rybníky „prokysličit“.



Podraží i brambory

Podobná situace jako u ryb nastala i u brambor. Za bramborový salát tak zřejmě zaplatíte víc. Zemědělci odhadli, že letošní úroda bude zhruba až o 30 procent nižší. „To v praxi znamená, že v evropském oběhu bude chybět několik milionů tun a cena půjde poměrně výrazně nahoru,“ sdělil pro Deník Český bramborářský svaz. Předseda svazu Miloslav Chlan se k ceně brambor nechtěl vyjádřit kvůli blížící se tiskové konferenci na toto téma.



Za slabou úrodu může opět výrazné sucho. Kvůli tomu, že sucha potkaly v létě většinu evropských zemí, nepůjde nedostatek brambor nahradit dovozem ze zahraničí. Česko si přitom nevystačí pouze s domácí produkcí. Třicet procent je pokryto dovozem. Ročně k nám doputuje přibližně 150 tisíc tun brambor, nejvíce z Německa, Francie a Nizozemska.



Během loňského prosince se průměrná cena brambor podle ČSÚ pohybovala okolo 14,36 korun za kilogram. Za posledních pět let stál kilogram brambor před Vánoc nejvíce v prosinci 2013, kdy průměrná cena byla přes 17 korun.