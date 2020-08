Trumpovo okolí v hledáčku Deutsche Bank. Zkoumá se transakce mezi firmou jeho zetě a osobní bankéřkou

Berlín Deutsche Bank spustila interní šetření Rosemary Vrablicové, osobní bankéřky amerického prezidenta Donalda Trumpa. V hledáčku je sedm let stará realitní transakce, jež proběhla mezi bankéřkou a firmou, která je spoluvlastněná prezidentovým poradcem a zetěm v jedné osobě Jaredem Kushnerem. S informací přišel server The New York Times.

V červnu 2013 Vrablicová a dva její kolegové z Deutsche Bank koupili za 1,5 milionu dolarů (přes 29 milionů korun) byt na Park Avenue na newyorském Manhattanu. Prodejcem byla firma Bergel 715 Associates. Minulý pátek zveřejnil Kushner každoroční majetkové přiznání, z něhož plyne, že on a jeho žena Ivanka Trumpová vydělali právě na firmě Bergel 715 Associates mezi jedním a pěti miliony dolarů.



Nic přitom nenasvědčuje tomu, že by firma byt prodala v roce 2013 pod normální tržní cenou. O rok později pak byl byt opět prodán a to s navýšením ceny o 22 procent - opět nic, co by vzbuzovalo velké vzrušení.



Běžná transakce?

Když ale Vrablicová – žena s pověstí jedné z nejvlivnějších newyorských bankéřek privátního sektoru, jež každoročně generuje zisk pro banku v řádech desítek milionů dolarů – kupovala se svými dvěma kolegy zmíněný byt, byli Trump a Kushner jejími klienty v Deutsche Bank. Dvojice obdržela od instituce v roce 2013 na půjčkách nejméně 190 milionů dolarů (asi 3,8 miliardy korun). Banky přitom zakazují svým zaměstnancům vstupovat do osobních obchodních styků s klienty kvůli možnému střetu zájmů.

Tiskový mluvčí Deutsche Bank Daniel Hunter v pondělí uvedl, že společnost neměla nejmenší tušení o transakci mezi jejich zaměstnanci a firmou Jareda Kushnera, dokud je o tom neinformovali novináři The New York Times. „Banka pečlivě prozkoumá informaci, která vyšla v pátek najevo,“ sdělil Hunter. Právní zástupce bankéřky Vrablicové, která mimochodem seděla při Trumpově inauguraci v lednu 2017 ve VIP sekci, odmítl záležitost komentovat.

Christopher Smith, vrchní právník zastupující realitní impérium Kushnerových, uvedl: „Pan Jared Kushner není řídícím členem tohoto podniku a nemá nic společného s prodejem bytů“. Osoba obeznámená s Kushnerovými transakcemi, která si nepřála být jmenována, tvrzení rozporuje: Kushner prý držel podíl v podniku v době, kdy proběhla transakce s bankéřkou Vrablicovou.

Velikost onoho podílu je však nejasná. Společnost Bergel 715 od 80. let prodala desítky bytových jednotek v lokalitě Park Avenue. Minimálně jedna z nich přitom zamířila do vlastnictví realitní firmy Kushner Companies, kterou založil magnát Charles Kushner, otec Jareda.

Trump: Vrablic je ta důležitá v Deutsche Bank

Jared Kushner ani Ivanka Trumpová dříve nezveřejnili podíl ve firmě Bergel 715, ačkoliv uvedli firmu použitou k investicím do Bergel 715. Avšak příjem, který přiznali ve zprávě z roku 2019, neměl co do činění s transakcí spojenou s bankéřkou Deutsche Bank. Jedním z hlavních majitelů firmy Bergel 715 je George Gellert, blízký přítel rodiny Kushnerových, který investoval své peníze do bezpočtu projektů spojených s Kushner Companies.

Rodina Kushnerových byla klienty bankéřky Vrablicové ještě předtím, než se připojila k Deutsche Bank. Následně to byl právě Jared, který zařídil setkání bankéřky se svým tchánem, v té době nepříliš úspěšným podnikatelem Trumpem, s nímž většina mainstreamových bank nechtěla kvůli jeho bankrotům a nesplněným závazkům dělat byznys.

Vrablicová a její nadřízení Trumpa brzy přijali za svého klienta, a to přesto, že Trump s Deutsche Bank spolupracoval od roku 1998 a po finanční krizi roku 2008, kdy nebyl schopen splatit své pohledávky vůči bance, se s ní ve zlém rozešel. Zažaloval ji za způsobenou škodu 3 miliardy dolarů s tvrzením, že: „Deutsche Bank je jedna z finančních institucí, které jsou primárně zodpovědné za ekonomický kolaps, kterému v tuto chvíli čelíme“.

V roce 2012 pak banka půjčila Trumpovi 175 milionů dolarů na vybudování Trumpovy věže v Chicagu a golfového resortu v Miami. Zároveň divize paní Vrablicové půjčila Kushnerovi a jeho matce 15 milionů dolarů v rámci bezúčelové půjčky.

Trump se brzy vrátil pro další peníze. V roce 2014 obdržel půjčku 170 milionů dolarů na stavbu Trumpova mezinárodního hotelu ve Washingtonu. V roce 2016 - tedy roce prezidentských voleb, v nichž se Trump stal americkým prezidentem - v rozhovoru pro The Times uvedl Trump na konto bankéřky: „Proč nezavoláte ředitelce Deutsche Bank? Její jméno je Rosemary Vrablicová. Ona je bossem“. Bankéřka pak seděla při Trumpově inauguraci v lednu 2017 ve VIP sekci.