Účet za nové kompenzace pro hotely a restaurace: 10 miliard korun. Podle majitelů to příliš nepomůže

Další podpora podnikatelů v Česku Prodloužení programu Antivirus – varianta A Plus i po konci letošního roku bude platná kompenzace sto procent mzdových nákladů zaměstnanců „na překážkách“ (zaměstnavatel pro ně nemá práci)

stát vydá navíc miliardu korun Program Covid ubytování

pro hotely, penziony, kempy naváže na stejný program z první vlny; ubytovací zařízení získají od státu za každý den uzavření provozu a za každý pokoj 100 až 330 korun (v závislosti na kategorii zařízení)

stát má na to vyhrazeno 3,5 miliardy korun (jarní Covid ubytování stál 2,5 miliardy korun) Program Covid nájemné stát už nyní proplácí provozovnám 50 procent částky nájemného, které hradí majitelům nemovitostí za měsíce červenec až září; nově vyplatí 50 procent nájemného i za říjen až prosinec

stát na to vyčlení tři miliardy korun Covid gastronomie úplně nový program, určený pro stravovací zařízení; stát vyplatí provozovně částku 400 korun za každý den uzavření provozu a za každého zaměstnance na plný úvazek

předpokládané náklady státu činí 2,5 miliardy korun (programy lze kombinovat) Jak kompenzují v zahraničí RAKOUSKO pro podnikatele a firmy: náhrada fixních nákladů na úrovni ztráty tržeb

náhrada příjmů firmám z gastrooborů, ubytovacích služeb, maloobchodu: až 80 procent oproti loňské tržbě

pro OSVČ: 500 eur/měsíc, plus náhrada čistého příjmu 80 procent, nebo 90 procent oproti loňsku NĚMECKO listopadová (prosincová) pomoc pro firmy a OSVČ: 75 procent obratu loňského období

překlenovací podpora: náhrada fixních nákladů (dle míry poklesu prodeje) 40 až 90 procent

sleva na DPH: snížení sazeb z 19 na 16 procent, respektivse ze sedmi na pět procent POLSKO sektorový balíček pro druhou vlnu: 1092 eur/měsíc na říjen a listopad, odpuštění sociálního pojištění za listopad, odložení platby záloh daně z příjmu o půl roku SLOVENSKO první pomoc pro OSVČ: 270 až 810 eur podle míry poklesu tržeb

podpora cestovního ruchu (hotely, restaurace): náhrada až 10 procent poklesu tržeb Zdroj: MZV, LN. Pozn.: Kromě náhrad za nájemné a kompenzace mezd, při splnění zadaných podmínek