K iniciativě Chcípl PES proti zavírání hospod se v Praze přidávají další, vadí jim nesystémovost opatření

PRAHA Stejně jako v předchozích dvou dnech odmítla zavřít ve vládou stanovenou hodinu smíchovská Tankovna U Zlatého Jelena i restaurace Šeberák. Provozní tankovny Oldřich Tlustý řekl, že také v pátek večer do jeho podniku přišli policisté a přítomné hosty poslali pryč. Majitel restaurace Šeberák podle obsluhy opět skončil na policejní služebně.

K iniciativě Chcípl PES, bojující proti povinnému zavírání restaurací ve 20:00, se v Praze přidaly další dva podniky, a to pivní bar Obývák v Praze 10 a smíchovský Sugar Daddy by Bejzment.



Iniciátor protestů Jiří Janeček z pivovaru Malý Janek v pátek vyzval, aby hospodští nevpouštěli hosty do podniku. Místo toho mají nechat vyvěšenou vlajku a počkat na nedělní koordinační schůzku.

Ne všichni hospodští ale výzvu uposlechli a své podniky nechali otevřené i po 20:00. Ve smíchovské Tankovně U Zlatého Jelena proto znovu zasahovala policie. „Probíhalo to úplně v klidu. Dostali instrukce, že tam mají chodit dřív, protože další hosté stejně nepřijdou,“ řekl Tlustý k pátečnímu zásahu.

Tlustý plánuje mít otevřeno po 20:00 i v dalších dnech. Vládní nařízení omezující otevírací dobu do této hodiny totiž stále považuje za nezákonné. Domnívá se, že není ze strany státu vymahatelné, aby pouze restaurace měly zkrácenou otevírací dobu o dvě hodiny na rozdíl od ostatních provozů.

Policie zasahovala kolem 20:30 i v otevřené restauraci Šeberák v pražských Kunraticích. Stejně jako ve čtvrtek policisté odvezli jejího majitele k podání vysvětlení, sdělila obsluha podniku. Poté co hosté zaplatili útratu, restaurace kolem 21:00 zavřela.

Mluvčí pražské policie Jan Rybanský řekl, že v souvislosti s pokračujícím přestupkovým jednáním v Šeberáku byla jedna osoba převezena k podání vysvětlení na služebnu, odkud byla před 22:00 propuštěna. Věc policisté předají správnímu orgánu k přestupkovému řízení, dodal Rybanský.



‚Chybí systémová spravedlnost‘

K iniciativě Chcípl PES se v pátek nově přidal podnik Obývák. Podle jednatele společnosti Roberta Vrkoče už ve středu nezavřel v osm. „Policie nás ukončila ten večer,“ dodal. Vadí mu zaměření restriktivních opatření pouze proti gastrosegmentu. „Kdyby to bylo plošné, tak neprotestuju, protože v tom vidím systémovou spravedlnost,“ řekl Vrkoč. Nyní je podle něho otevření protestní, aby si veřejnost všimla, že situace v pohostinství je neúnosná. „Místo, aby nám hrozili, tak aby přišel čin podpory,“ uzavřel. Olbert na facebookové stránce uvedl, že plánuje mít i v pátek otevřeno do 22:00.

Majitel restaurace Sugar Daddy by Bejzment Zdeněk Střížek sdělil, že v pátek restaurace rozsvítí a podpoří akci, ale od 20:00 hosty dovnitř pouštět nebude. „Nebudeme provokovat, nestojí nám to za ty problémy, než se ta situace vyřeší,“ uvedl.

O omezení otevírací doby restaurací, barů a dalších stravovacích zařízení rozhodla vláda v pondělí. Od středy tak můžou mít otevřeno maximálně do 20:00. Reagovala na podle ní častá porušování protiepidemických opatření v tomto odvětví. Od minulého čtvrtka mohly mít restaurace po několikatýdenním úplném uzavření otevřeno až do 22:00. V pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) oznámil, že v pondělí vládě navrhne, aby se v ČR znovu zavedl čtvrtý stupeň protiepidemického systému PES. To by znamenalo uzavření restaurací s možností prodeje z okének. Zároveň řekl, že se bude jednat o kompenzacích.