V Česku se loni ubytovalo o polovinu méně turistů. Poskytovatelům služeb klesly tržby nejvíce za 20 let

PRAHA V loňském roce poznamenaném koronavirovou pandemií se v Česku ubytovalo 10,8 milionu turistů. Je to meziroční pokles o 51 procent. Zahraničních hostů bylo méně o téměř tři čtvrtiny. V hotelech, penzionech či kempech turisté strávili 31,2 milionu nocí, což byl meziroční pokles o 45,3 procenta. Poskytovatelům služeb v roce 2020 klesly neočištěné tržby meziročně o 11,7 procenta. Je to nejvyšší pokles za posledních 20 let. Informoval o tom v úterý Český statistický úřad (ČSÚ).

Až do loňska návštěvnost ČR několik let nepřetržitě rostla. „Celosvětová pandemie značně omezila v loňském roce možnost cestování, proto všechny zdrojové zahraniční trhy zůstaly hluboko pod výsledky z minulých let,“ uvedli statistici.

Na chatách tratíme, stěžují si obce. Teď panuje na českých horách anarchie, hodnotí jeden z ‚turistů‘ Tuzemských hostů se loni v ČR ubytovalo bezmála osm milionů, o 28 procent méně než v předchozím roce. Češi strávili v ubytovacích zařízeních přibližně o pětinu méně nocí než o rok dříve, v případě cizinců byl úbytek přenocování téměř 73 procent. Nejvíce zahraničních turistů loni přijelo opět z Německa, a to 819 000. Přesto to byl i v tomto případě meziroční pokles o více než 60 procent. Poláků dorazilo do Česka 287 000, zhruba o 57 procent méně. Slováků ubylo téměř o dvě třetiny na 274 000. „Příjezdy ze vzdálených destinací klesly nejvýrazněji, například turistů z Číny se ubytovalo pouze 6,4 procenta oproti roku 2019,“ sdělili statistici. V posledním čtvrtletí loňského roku se v Česku ubytovalo 663.000 turistů, meziročně téměř o 86 procent méně. Počet přenocování klesl o čtyři pětiny na 2,1 milionu nocí. Českých turistů v posledním kvartále roku ubylo o téměř tři čtvrtiny, zahraničních turistů bylo meziročně méně dokonce o 96 procent. Regionálně návštěvnost od října do prosince poklesla ve všech krajích republiky. Nejhlubší propad nastal v Praze, kam meziročně přijelo o 1,9 milionu hostů méně, což byl pokles o 93 procent. Značný úbytek přenocování zaznamenal také Karlovarský kraj. Řecko a Izrael se dohodly na volném pohybu turistů očkovaných proti covidu. Chtějí pomoct strádající ekonomice Výrazně menší zájem hlásily v posledním čtvrtletí všechny sledované kategorie ubytovacích zařízení. Ve čtyřhvězdičkových hotelech bylo hostů meziročně o 89 procent méně, ve tříhvězdičkových o 85 procent méně, v penzionech se počet ubytovaných turistů snížil o tři čtvrtiny. Ubytovací zařízení musely být loni na jaře a pak znovu od podzimu kvůli koronaviru zavřené. Oživení poptávky po ubytování tak přinesla pouze letní sezona, cizinci v ní ale chyběli. Největší pokles ve službách za 20 let Poskytovatelům služeb v roce 2020 poznamenaném koronavirovou pandemií klesly neočištěné tržby meziročně o 11,7 procenta. Je to nejvyšší pokles za posledních 20 let, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Nejvýrazněji klesly tržby v odvětvích spojených s cestovním ruchem. Tržby cestovních kanceláří a agentur se propadly zhruba o 75 procent, v letecké dopravě o 69 procent a v ubytování o 56 procent. Vyplývá to z dat, která v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). „Pokles se však nevyhnul ani dalším odvětvím. Výjimku tvořily poštovní a kurýrní služby, kterým se tržby zvýšily o 13 procent. Růst tržeb zaznamenaly ještě činnosti spojené s poskytováním telekomunikačních a informačních služeb,“ uvedla ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková. Poskytovatelé služeb v ubytování, stravování a pohostinství zaznamenali loni zhruba čtyřicetiprocentní pokles tržeb. Hůře na tom byly hotely či penziony, tržby za ubytovací služby nedosáhly ani poloviny tržeb roku 2019. Ve stravování a pohostinství byl pokles zhruba třetinový. Policie objevila v Harrachově hotel se 70 ubytovanými hosty. V provozu byl i vlek, lidé lyžovali Více než čtvrtinové snížení tržeb postihlo oblast administrativních a podpůrných činností, kam statistici zahrnují právě cestovní kanceláře. Vedle jejich výrazného propadu, se nedařilo ani agenturám práce, jejich tržby se snížily asi o pětinu. Nižší tržby zaznamenaly rovněž administrativní a kancelářské činnosti nebo činnosti související se stavbami a úpravou krajiny. Tržby v dopravě a skladování klesly o necelých 13 procent. V pozemní a potrubní dopravě se snížily o 12 procent a ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě o zhruba deset procent. Vedle letecké dopravy se nedařilo ani vodní dopravě, u níž činil pokles téměř 39 procent. Tržby v profesních, vědeckých a technických činnostech vykázaly meziroční pokles o asi sedm procent a v činnostech v oblasti nemovitostí klesly o dvě procenta. Tržby informačních a komunikačních činností meziročně stagnovaly. V této sekci klesly tržby nejvíce takzvanému filmovému a hudebnímu průmyslu, a to o 39 procent. Nižší tržby zaznamenaly činnosti v oblasti informačních technologií, kam patří například programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Tržby se snížily také vydavatelským činnostem. Naopak o něco málo vyšší tržby oproti předchozímu roku vykázala tvorba programů a vysílání a telekomunikační činnosti. Nejvíce vzrostly tržby informačním činnostem, které vykázaly růst tržeb ve všech čtvrtletích loňského roku. Z jednotlivých čtvrtletí loňského roku ovlivnila výši tržeb nejvíce vládní opatření nařízená ve druhém čtvrtletí, kdy poskytovatelům služeb klesly tržby meziročně o 20 procent. Ve třetím čtvrtletí to pak bylo o 12,7 procenta a v posledním o 11,1 procenta. Na začátku roku byl pokles ještě mírný, a to 2,6 procenta. Vedle neočištěných tržeb evidují statistici také tržby očištěné o kalendářní vlivy. Za celý loňský rok meziročně klesly o 11,9 procenta.