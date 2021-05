Colt má kulomety, my lovecké zbraně. S americkou legendou se doplňujeme, říká šéf České zbrojovky

Praha Je to definitivní. Češi ovládnou americkou zbrojařskou ikonu Colt Holding, firmu, kterou proslavily legendární revolvery už z doby Divokého západu a mimo jiné i pušky M16 a následně M4, ve výzbroji (nejen) amerických vojáků posledních desetiletí.

V únoru podepsali zástupci českého holdingu CZG, jehož součástí je i výroba pistolí CZ a dalších zbraní České zbrojovky, smlouvu o koupi Coltu a nyní transakci požehnaly i americké a kanadské úřady, zejména v oblasti ochrany hospodářské soutěže a zahraničních investic.



Jak prozradil v rozhovoru pro Lidovky.cz prezident holdingu CZG Lubomír Kovařík, bylo nutné také přesvědčit klíčové uživatele výrobků Colt z řad ozbrojených složek i lokální úřady ve městech, kde se vyrábějí. Tedy v americkém West Hartfordu a kanadském Kitcheneru.



Lidovky.cz: Co po vás americké a kanadské úřady chtěly vědět?

Zajímalo je mimo jiné, jestli se nechystáme propouštět nebo přesouvat výrobu jinam, jak to bude s investicemi do vývoje nových produktů a technologií a podobně. V obou městech je společnost Colt významným zaměstnavatelem, takže je pochopitelné, že místní úřady mají zájem dozvědět se, co bude dál. A co se týče akcionářů, společnost Colt hledala nejen dostatečně finančně silného investora, ale také takového, který má potenciál firmu podpořit v obchodních příležitostech.

Lidovky.cz: Jednání s akcionáři Coltu je jedna věc. Ale jak moc bylo pro CZG složité přesvědčit americké a kanadské úřady, že tím vhodným partnerem pro Colt je právě CZG?

Vzhledem k tomu, že je od loňského roku skupina CZG na pražské burze a jsme plně transparentní, tak lze říci, že většinu materiálů a informací, které jsme museli v rámci procesu regulatorních schválení doložit, jsme již měli k dispozici. Pomohlo nám také to, že jsme si najali v USA i v Kanadě poradce, kteří nás touto akvizicí provedli.

S tvorbou podkladů nám pomáhala celá řada našich zaměstnanců i zaměstnanců Coltu. Všichni pracovali na tomto projektu naplno a za to jim patří velký dík. Teď bude následovat proces integrace Coltu do CZG.

Lidovky.cz: Co to obnáší? Colt Holding Company se stal dceřinou společností CZG?

Ano, je to tak, Colt se stal jednou z dceřiných společností skupiny CZG, stejně jako náš mateřský závod v Uherském Brodu. Máme tedy nyní dvě výrobní entity. Colt zůstane právně samostatným subjektem ve vlastnictví CZG, s jednotnou obchodní strategií. Společnost CZG bude mít specifickou roli a bude řídit iniciativy, které se týkají nového subjektu, jako je podniková strategie, strategie fúzí a akvizic či skupinové finance.

Lidovky.cz: Proč vlastně vaše volba padla na takovou ikonu, jakou je značka Colt?

V rámci naší strategie sledujeme příležitosti pro akvizice firem jak v sektoru ručních palných zbraní, tak i v souvisejících sektorech, jako je výroba munice či optiky. Například v loňském roce jsme koupili minoritní podíl ve společnosti Spuhr, což je švédský výrobce optických montážních řešení pro zbraně.

O Colt jsme se zajímali už před několika lety, ale z jednání tehdy sešlo. Když se loni v listopadu opětovně naskytla možnost koupit Colt, šli jsme do toho. Společnost kupujeme z důvodů našeho dlouhodobého působení na americkém trhu, který je nedílnou součástí naší růstové strategie.

V USA působíme od roku 1997 a prostřednictvím naší dceřiné společnosti CZ-USA dodáváme naše produkty zejména lovcům a sportovcům, to znamená, že aktivně působíme na civilním trhu. Chceme nejen trvale růst na civilním trhu v USA, ale zároveň zvyšovat náš podíl i na trhu ozbrojených složek, federálních i lokálních.



Lidovky.cz: Nehrozí tu ale vzájemná „vnitrofiremní“ konkurence mezi Českou zbrojovkou a Coltem? Mají v lecčem dost podobné portfolio výrobků.

Naopak. Naše portfolia si nekonkurují, ale navzájem se velmi dobře doplňují. Colt vyrábí revolvery, my nikoliv. Colt disponuje typickou kovovou pistolí Colt 1911, my zase máme velkou produktovou řadu pistolí s polymerovým rámem. Zatímco Colt nemá lovecké zbraně, my je máme. CZG nedisponuje například kulomety, které Colt má, navíc nabízí i platformu útočných pušek na bázi M4 a AR 15, kterou my nemáme. Pušky typu Bren v ráži 5,56 a 7,62 milimetru jsou zase něco, co doplňuje portfolio Coltu.

Mimo to můžeme výrazně posílit postavení Coltu na trzích v téměř sto zemích, kde máme obchodní zástupce, a zcela určitě Colt využije naše sofistikované metody výpočtu konstrukce či matematického modelování.

Lidovky.cz: Colt si podobně jako CZG prošel před lety ekonomickou krizí. Jak je na tom dnes?

Společnosti se daří velmi dobře. Její tržby za rok 2020 dosáhly přibližně 250 milionů amerických dolarů. Pro srovnání – tržby skupiny CZG v loňském roce dosáhly 6,8 miliardy korun, což je více než 310 milionů dolarů. Dohromady teď máme více než dva tisíce zaměstnanců v České republice, Spojených státech amerických, Kanadě a Německu.

Lidovky.cz: Může se stát, že v Uherském Brodu budete vyrábět colty? A v Kanadě, respektive v USA, pistole CZ?

Colt bude i nadále vyrábět své produkty ve West Hartfordu a Kitcheneru a my chceme do společnosti Colt investovat, aby mohla v budoucnu rozšířit své produktové portfolio. Společnost Colt tedy plánujeme dále rozvíjet, a to v USA i v Kanadě. Plánujeme také využít dostupné kapacity Coltu nejdříve k montáži a posléze i výrobě zbraní České zbrojovky – výroba produktů CZ v USA je pro nás priorita. Akvizice Coltu však nijak neohrožuje plány CZG v České republice. V naší továrně v Uherském Brodu trvale navyšujeme výrobu a hodláme v tomto trendu pokračovat.

Lidovky.cz: Za posledních 15 let prošla Česká zbrojovka a následně i skupina CZG složitou cestu od finančních potíží k roli ziskového globálního hráče. Jaké plány máte vy osobně dál?

Mě osobně těší, že se podařilo z České zbrojovky vybudovat globálního hráče s celosvětovou působností. Cesta to nebyla jednoduchá, klíčové bylo, že jsme našli shodu s akcionáři na změně obchodní strategie i výrobkového portfolia. Ne všichni věřili, že to dokážeme, nejen z řad konkurence, ale i z řad domácích ozbrojených složek. Proto mám radost, že je již situace zcela odlišná.

Dnes celá skupina představuje nejvýznamnějšího zaměstnavatele v regionu, jednoho z předních českých exportérů, do státního rozpočtu odvádíme každý rok stamiliony korun, investujeme do výzkumu a vývoje, dodáváme naše produkty české armádě, policii, vězeňské službě a dalším ozbrojeným složkám v desítkách zemí po celém světě. A já osobně? Je na čase zvolnit...