legalTV.cz: Chceme Komoru, kterou můžete mít rádi

To jsou hosté pořadu Kdo je kdo.

Jejich prioritou je vzdělaná Komora. Jak toho chtějí dosáhnout? Jak chtějí pomoci advokátním rodičům? To a mnohem více se dozvíte v rozhovoru.

„Vnímali jsme ze strany kolegů i z vlastních zkušeností, že existuje docela výrazný prostor pro zlepšení komunikace směrem k advokátům, směrem dovnitř. A na tom jsme chtěli zapracovat, a to je přesně to, do čeho bychom se chtěli vrhnout teď. To znamená udělat vlastně Komoru, která bude pro ty advokáty trošku větším parťákem než jenom drábem a jenom tím dohlížecím orgánem, což je samozřejmě nezbytné,“ říká advokátka Michala Plachká.

Advokát Pavel Kroupa dodává: „Nad čím jsme přemýšleli v průběhu předvolebního období bylo to, že ze strany Komory směrem k advokátům ty informace jdou ať už Bulletinem, Advokátním deníkem, těmi News, krátkými zprávami z představenstva a newsletterem. Nicméně i tak jsme se setkávali s názorem, že stejně se informace k advokátům nedostávají.“

