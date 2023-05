Leo Express masivně investuje. Peníze půjdou zejména na spuštění linky Bratislava–Komárno

„Soustředit se budeme především na rozjezd nové vlakové linky mezi Bratislavou a Komárnem. Na trati budeme provozovat obdobné vlaky, které si mohou cestující již nyní vyzkoušet v závazkové dopravě na Orlicku,“ popsal serveru Lidovky.cz Emil Sedlařík, mluvčí dopravce, který na českém trhu působí už od roku 2012, kdy ji na zdejší koleje přivedl podnikatel Leoš Novotný mladší. Nyní je menšinovým vlastníkem, půl firmy patří už rok a půl španělským státním drahám Renfe.

Hledá strojvůdce i elektrikáře

Firma, která je v Česku čtvrtým největším dopravcem podle počtu ujetých kilometrů (1,42 procenta), se letos v prosinci ujme výše zmíněné slovenské linky. Trať Bratislava-Dunajská Streda-Komárno je dlouhá 95 kilometrů a pikantní je, že ji do roku 2020 provozovala jiná česká firma: RegioJet Radima Jančury, přímý konkurent Leo Expressu. Nyní trať převezme od slovenských drah ZSSK. Bude tam provozovat dieselové vlaky Alstom Lint, musí jich zajistit 19, od roku 2025 ještě o dva více.

„V rámci příprav hledáme nové zaměstnance. Kromě strojvedoucích jsou to seniorní mechanici a mechaničky, elektrikáři a elektrikářky, také mistr či mistrová údržby. Zároveň probíhají debaty s potenciálními dodavateli služeb,“ doplnil mluvčí Sedlařík.

Mezi Komárnem a Bratislavou půjde o takzvanou závazkovou dopravu. To znamená, že se dopravce nemusí potýkat s konkurencí, jako tomu je například u trasy přes Tatry do Košic, kdy bojuje o cestující s Českými drahami či RegioJetem. Zadavatelem regionální trati je slovenské ministerstvo dopravy, které za ujeté kilometry platí podle předem daných pravidel. Tedy podobný princip jako v Česku, kde Leo Express od prosince 2019 provozuje dotované místní linky na Orlickoústecku v Pardubickém kraji.

Vlak společnosti Leo Express.

Firma také naznačila, jak dopadlo její hospodaření za rok 2022, tedy účetní vysvědčení za prvních 12 měsíců bez covidových omezení. Tržby na vlakových a autobusových linkách dosáhly 526 milionů, o 15 procent více než v předchozím roce. Zisk EBITDAR (před zdaněním, úroky, odpisy, amortizací a náklady na restrukturalizaci nebo nájmy – pozn. red) přesáhl sto milionů korun. Není přitom zatím jasné, zda firma po odečtení těchto položek dosáhla čistého zisku, nebo jestli skončila ve ztrátě.

Před covidem bylo líp

Jak se Leo Expressu dařilo v roce 2022 Tržby: 526 milionů Kč

Plánované investice: 100 milionů Kč

Počet přepravených cestujících: 1,46 milionu

Počet vypravených vlaků: 5 444

Ujetá vzdálenost: 2,3 milionu kilometrů Zdroj: Leo Express

Každopádně ani vyšší tržby či provozní zisk neznamenají, že se hospodářské výsledky vrátily na úroveň před pandemií. Pro srovnání: v roce 2019 překročily tržby hranici miliardy korun – byly tedy proti loňsku dvojnásobné. Potvrzují to i čísla o cestujících: roku 2019 se jich do spojů Leo Expressu vměstnalo 2,4 milionu, loni to bylo „jen“ 1,5 milionu.

Co se týče rozložení pasažérů na jednotlivých linkách: na 938 tisíc lidí si koupilo jízdenku na spoje mezí Prahou a Ostravou, z nichž některé pokračují dále na Slovensko a do Polska. V motorácích obsluhujících trasy na Orlickoústecku to bylo více než půl milionu pasažérů.

Dopravní společnost změnila na konci roku 2021 poměrně výrazně složení majitelů. Španělský státní dopravce Renfe zaplatil za poloviční podíl v Leo Expressu zhruba 180 milionů korun. Další kupec vydal za pět procent 20 milionů. Jde o švédskou firmu EuroMaint, která poskytuje inženýrské a servisní služby pro železniční dopravu. Podíl ve firmě (44,3 procenta) si tehdy ponechala Leo Mobility Leoše Novotného mladšího, který stál u zrodu dopravce.