Letos poprvé na pivo do lokálu? Hospodské čeká náročný víkend, musí vyřešit hned několik překážek

Praha Počínaje pondělím oficiálně končí takzvaný gastrolockdown. Provozovatelé restaurací mohou letos poprvé otevřít také vnitřní prostory svých podniků. Vzhledem k chladnému jaru se tak mohou hosté zachumlaní do dek konečně ze zahrádek přesunout do lokálů.

Rozvolnění se zrychluje kvůli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle nějž ministerstvo zdravotnictví nemůže držet provozovny zavřené mimo nouzový stav. Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) nedává prostor pro plošná opatření, resort tak proti němu podá ústavní stížnost.



Perný víkend čeká kromě restauratérů i dodavatele nápojů a potravin. „Všichni si v pátek rychle objednali zboží, takže je otázka, jak to dodavatelé vlastně stihnou. My logicky prodáme jenom to, co budeme mít,“ uvedl pro server Lidovky.cz Luboš Kastner, spolumajitel sítě restaurací společnosti Hospodska a garant platformy Moje restaurace v Asociaci malých a středních podniků ČR.

Nedostatek číšníků

Kastner současně upozornil, že se řada podniků nyní potýká s nedostatkem zaměstnanců. Konkurenční výhodu budou mít tedy ti, kdo si číšníky a kuchaře udrželi i v době nucené uzávěry. „První věc, již jsem řešil, byla, zda máme dost lidí, kteří mohou přijít v pondělí do práce,“ přiznal.



S podobným problémem nyní bojuje restaurace U Buldoka na pražském Smíchově. Podle provozního Pavla Juráka se sice stihne na pondělí připravit, ale otazník visí nad tím, koho postaví za bar a do kuchyně.



„Nemám personál. Nikdo nechtěl půl roku čekat, jestli se na čtrnáct dní otevře a půjde do práce a potom zase zůstane doma. Určitě ale otevřu, i když budu na celou hospodu úplně sám,“ řekl pro Lidovky.cz. V současné době má jednoho kuchaře a dva číšníky, kteří budou vzhledem k situaci každý den v práci. V gastronomii už totiž podle Juráka nechce nikdo pracovat a většina zaměstnanců má dávno jinou profesi.

Některé restaurace naopak v pondělí vůbec neotevřou, protože rozhodnutí vlády přišlo poměrně rychle a nečekaně. Nestihnou připravit interiér, objednat zásoby nebo nemají právě dostatek zaměstnanců.

Třeba Hemerkův statek ve Slaném nedaleko Prahy přivítá letos první hosty až příští týden v pátek. Venkovní posezení se podnik dokonce rozhodl zatím vůbec neotevřít z důvodu nepříznivého počasí. Nadále tak hostům nabízí pouze rozvoz nebo prodej přes okénko.

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka by ale většině restaurací nemělo činit potíže otevřít hned po víkendu. „Velká část provozoven už fungovala v režimu zahrádek, takže by pro ně neměl být problém otevřít interiér. Rozhodně to vítáme,“ řekl pro Lidovky.cz. Příprava restaurací na otevření trvá podle Stárka zhruba tři až čtyři dny. Kromě sanitace je třeba především zajistit zboží.

Chystají se na to také podniky v centru Prahy, kde se obsluha těší, až v pondělí otevře dveře a přivítá první letošní zákazníky. „Chodí k nám teď hosté ze všech koutů země, konečně si aspoň můžeme popovídat. Občas přijdou nějací Portugalci nebo Němci. Ale zahraniční turisté nám už moc chybí. Navíc to počasí je katastrofa. Sice tady máme připravené deky, ale hosté stejně nevydrží moc dlouho sedět. Před koronavirem se tady nedalo vůbec projít, jak u nás bylo plno,“ řekla servírka Soňa z restaurace Clock Caffé na Staroměstském náměstí v Praze.

Čtyři lidé u stolu

Povinný bude test, očkování či prodělání covidu v posledních 180 dnech; stačit bude samotest. Hostů bude moci být v podniku tolik, kolik je míst k sezení, u jednoho stolu ale maximálně čtyři lidé. Zakázaná bude živá hudba. Nutné bude také dodržování rozestupů nebo nošení ochrany úst a nosu mimo konzumaci jídel a nápojů.



Otevření vnitřních prostor gastronomických podniků je podle Jana Koska, obchodního ředitele společnosti Storyous dodávající do restaurací technologie a pokladní systémy, dobrá zpráva. K zotavení sektoru je podle něj ale zapotřebí stabilita.