PŘEHLEDNĚ: Otevírají se zahrádky, posilovny či kultura. Lidé ale musí mít potvrzení

PRAHA V Česku začíná převažovat to, co se může, nad tím, co je ještě zapovězeno. Server Lidovky.cz přináší přehled, kam a za jakých podmínek je od pondělka možné zajít a které segmenty ještě na svůj velký den čekají a kdy by měl přijít.

Divadla a koncerty Pod širým nebem je možné pořádat kulturní akce. Do země se tak opět vrátí radost z divadelních představení i koncertů. Ovšem pozor – jít jen tak bez přípravy se nevyplatí. Měla by být jasně daná místa k sezení, stání je zapovězeno. Prostor bude pro sedm stovek lidí. Zážitku chtivý občan se bude muset prokázat, že není nebezpečný pro ostatní. Výběr má ze tří možností. První je negativní test, ať už PCR nebo antigen včetně samoodběrového. Prokázat se je možné také očkováním, pokud od druhé dávky uplynuly dva týdny, nebo štemplem, že člověk už covid prodělal.

‚Žádné pasy, žádné testy!‘ Stovky lidí protestovaly v Liberci proti očkování dětí, testům a rouškám Zahrádky restaurací Ne, že by mezi venkovními stolky už nebylo při hezkém počasí živo. Od pondělí bude ale takové posezení s nápojem či něčím k snědku legální. Zahrádky restaurací nebo kaváren budou opět v provozu za přísných hygienických podmínek. Stejně jako na koncertě, stání nebude možné. U stolu mohou sedět maximálně čtyři lidé, kteří nesdílí domácnost. Mezi stoly, i od vozovky, by měly být rozestupy jeden a půl metru. Kapacita je tentokrát bez omezení, ovšem i v tomto případě platí, že dotyčný musí mít negativní test, očkování nebo prodělaný covid. Obsluha to kontrolovat nebude, lidé by ale měli být připraveni na případnou zastávku hygieny. Školy Někteří školáci mohou pondělkem na rotaci zapomenout. A to především ti na prvním stupni základní školy. Pro ty to bude platit bez rozdílu místa, kam do školy chodí.

V sedmi krajích se bude moci těšit více žáků. Tam, kde je epidemiologická situace už nějaký čas lepší, budou moci bez rotace navštěvovat školu i na druhém stupni. Jedná se o kraje Karlovarský, Liberecký, Středočeský, Královéhradecký, Pardubický, Plzeňský a Prahu. Stát bude nově školám proplácet i PCR testy, a to jednou za čtrnáct dní. Sport Komu chybí pohyb, přijde si o pondělí na své. Mohou otevřít fitness centra, posilovny a další vnitřní sportoviště. Ovšem ve speciálním režimu. Vevnitř je limit jednoho návštěvníka na patnáct metrů čtverečních plochy, ve skupině mohou být maximálně dva lidé. Dohromady se ale ve vnitřním sportovišti může pohybovat celkově jen deset lidí. Nutné budou dvoumetrové rozestupy a negativní test, dokončené očkování nebo prodělaný covid. Týdenní incidence je nesmysl, tvrdí odborníci. Za jak dlouho by se podle nich měla měnit opatření? Zdravotnictví Pacienti už nebudou tolik sami. Počínaje pondělkem jsou v nemocnicích povolené návštěvy. Zoologické a botanické zahrady Kdo se chtěl jít potěšit s němými tvářemi nebo exotickými rostlinami a kvůli přísným pravidlům se do zahrady jednoduše nevešel, bude mít od pondělí větší šanci. Zoo a botanické zahrady navyšují povolenou kapacitu. Naplněná může být až z půlky. Až dosud to bylo jen z dvaceti procent. Co se otevře v blízké době Další zelenou dostane kultura. Pokud se epidemiologická situace v zemi bude vyvíjet dobře, bude možné otevřít pro zábavu i vnitřní prostory, kde bude moci být až pět set lidí, zaplněna by však měla být jen polovina kapacity. Navýší se i kapacita pro diváky venku – těch bude moci být tisícovka. To vše za podmínek, které platí ode dneška – tedy nutnost prokázat se negativním testem, očkováním nebo proděláním nemoci. Testování dětí na covid před táborem? Tato změna by mohla organizátorům ‚uvolnit ruce‘ Za týden by se měly otevřít také hotely a penziony. Původně měly přijít na řadu dřív, odsunutí termínu však s sebou nese jednu velkou výhodu – kapacita nebude omezená. Nutnost je ale respirátor a potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělání covidu-19. Dalšího uvolnění se rovněž dočkají školy. Rotační výuku opustí žáci na druhém stupni ve zbytku Česka. Měla by také odstartovat klasická teoretická výuka na středních školách. Co je ještě zavřené Amatérští plavci či fanoušci saunování mají zatím smůlu. Tyto kratochvíle bude možné otevřít až v případě, že bude méně než padesát nakažených na sto tisíc obyvatel sedm dní v řadě. Totéž platí také pro filmové nadšence hltající novinky kinematografie. Kina mají stejnou podmínku. Platí to rovněž pro vnitřní prostory restaurací a kaváren. Pokud Česko přesáhne tuto hranici, na svatby a pohřby bude možné sto lidí do vnitřního prostoru, 250 ven. Poslední hranicí je méně než 25 nově nakažených na sto tisíc obyvatel v průběhu sedmi dní. Tehdy budou další opatření upřesněna. Změny se ale pravděpodobně dotknou i nošení respirátorů. Obchodníci si pochvalují víkendovou návštěvnost. Pomáhaly slevové akce, odložené nákupy i počasí Co už se otevřelo Už týden mohou lidé navštěvovat všechny obchody bez rozdílu sortimentu. Stejně tak opravny obuvi, autobazary, autosalony, lanovky, solária, hodinářství, zlatnictví, truhlářství nebo cestovní kanceláře. A to po celém Česku. Podmínkou je ochrana nosu a úst. Otevřely se také služby, konkrétně ty, které se týkají péče o tělo, a to už na začátku května. Podmínkou je negativní test, obsluhující se také může věnovat jen jednomu zákazníkovi. A před týdnem se začal poprvé uvolňovat kulturní život. Přístupná jsou muzea, galerie a památky. Ovšem nejsou povolené skupinové prohlídky a limit je stanoven na jednoho zákazníka na patnáct metrů čtverečních vnitřní plochy. Dodržovat se musí také rozestupy dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti.