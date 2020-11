Facebook a Twitter si za boj s dezinformace během prezidentských voleb v USA vysloužily pochvalu

Washington Sociální sítě Facebook a Twitter v dnech po volbách ve Spojených státech sklízí jisté pochvalné reakce za to, jak se potýkají s lavinou dezinformací, která provází čekání na vítěze. Podle deníku The New York Times (NYT) společnosti situaci zvládají relativně dobře díky tomu, že výrazně zasahují do základních prvků svých služeb.

Facebook se také připravoval na oznámení jména nového amerického prezidenta, podle několika zdrojů přijímal i další opatření proti šíření dezinformací.

Trump opět hovořil o falšování voleb, Twitter jeho slova označil za zavádějící Sociální sítě se v souvislosti s americkými volbami potýkají se záplavou nejrůznějších nepravd, manipulací, nepodložených tvrzení či fotografií a videí vytržených z kontextu. „Poslední dny přinesly na sociálních sítích absolutní bouři dezinformací,“ charakterizovala dnes vývoj Marianna Springová, která fenomén monitoruje pro zpravodajskou společnost BBC. Různé platformy pro tento scénář připravily různá pravidla, takže zatímco Twitter a Facebook sklízí poměrně pozitivní ohlasy, například služba YouTube se stala terčem kritiky. Experti zároveň podotýkali, že velké technologické firmy měly i po úterním volebním dni nadále před sebou složité období. Twitter zaujal média hlavně tím, jak rázně reaguje na příspěvky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten pro něj nepříznivého vývoje pokračuje v šíření pochybných informací, které mohou navodit dojem rozsáhlých manipulací s výsledky voleb. Twitter, kde má Trump skoro 90 milionů sledujících, od úterka zakročil proti 38 procentům prezidentových příspěvků, napsal NYT.

Platforma už asi desítku Trumpových tweetů překryla varovným štítkem upozorňujícím na možnou dezinformaci, zároveň omezovala sdílení problematického obsahu. V noci na dnešek zakročila i proti sérii klipů z jeho posledního projevu, který byl podle amerických médií plný lží týkajících se procesu sčítání hlasů. Twitter přitvrdil v boji proti šíření nepravdivých informací. Důvodem jsou americké volby Twitter se podle NYT zaměřuje hlavně na vyjádření prezidenta a jeho nejbližšího okolí včetně jeho dospělých dětí. Facebook se soustředí na zvýrazňování ověřených informací v uživatelských seznamech příspěvků na svých platformách, kromě toho ve čtvrtek smazal rychle rostoucí skupinu, v níž se údajně šířily dezinformace o podvodech a také výzvy k násilí. Pokud jde o propagování důvěryhodných zpráv, Facebook už avizoval, jak bude postupovat po vyhlášení vítěze v boji o Bílý dům. „Jakmile Reuters a většina nezávislých expertních skupin předních mediálních organizací, včetně (televizí) ABC, CBS, Fox, NBC, CNN a (agentury) AP ohlásí vítěze, aktualizujeme upozornění umístěná na Facebooku a Instagramu s předpovězeným vítězem voleb,“ vysvětluje společnost. NYT a zpravodajský web Axios také ve čtvrtek informovaly, že Facebook připravoval mechanismy, které dále zkomplikují rychlé šíření volebních dezinformací. „Facebook spouští krizová opatření podobná těm, která používá v zemích, kde je ohrožena demokracie,“ píše Axios. Komentátor NYT Kevin Roose se pozastavil nad tím, že sociální sítě Twitter a Facebook možná volební zkoušku zvládnou jen díky tomu, že odstavují či zpomalují některé své základní funkce a v podstatě tak snižují kvalitu svých služeb. „Pakliže tyto změny skutečně přiškrtí dezinformace a sníží pravděpodobnost násilí, jak se dá morálně ospravedlnit jejich opětovné zapnutí po skončení voleb?“ tázal se Roose.