Twitter v USA zpřísňuje pravidla o dezinformacích, společnost chce chránit integritu nadcházejících voleb

Prohlášení bezpečnostního týmu Twitteru je formulováno obecně, v jedné pasáži nicméně odkazuje na listopadové volby ve Spojených státech, když zmiňuje „měnící se okolnosti, za jakých budou lidé v roce 2020 volit“. Přichází týden po podobném kroku ze strany Facebooku a podle deníku The Washington Post připravuje podmínky pro „sílící bitvu mezi provozovateli sociálních médií a prezidentem (USA Donaldem) Trumpem a jeho spojenci, kteří v posledních týdnech sdílí zavádějící informace a nepravdivá tvrzení o hlasování“.



Tvrdší přístup k volebním dezinformacím začne Twitter uplatňovat od 17. září, přičemž stejně jako u Facebooku je jedním z jeho cílů zamezit potlačování voličské účasti. Označovat či mazat prý bude „nepravdivé nebo zavádějící“ informace o pravidlech voleb, dále „sporná tvrzení“ o volebních podvodech nebo sčítání hlasů.

At Twitter, we’re committed to protecting people’s ability to express their fundamental civil rights safely — especially voting. That’s why we’re expanding our Civic Integrity Policy to protect against attempts to undermine vital democratic processes. https://t.co/pVfHA20z2o