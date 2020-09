Číňané se podle Facebooku chtějí vměšovat do amerických voleb, sociální síť blokuje falešné účty

Praha/Palo Alto Společnost Facebook v úterý oznámila, že odhalila skupinu profilů řízenou z Číny, která se měla snažit ovlivňovat šance prezidenta USA Donalda Trumpa na znovuzvolení v listopadových prezidentských volbách. Jedná se tak zřejmě o první čínské působení na letošní americké volby, které se dostalo na veřejnost. Čína nařčení odmítá.

Facebook uvedl, že ruší účty kvůli „neautentickému chování“, což je porušení jedné ze zásad sociální sítě. Činnost prý byla koordinována a vznikla v Číně, i když neexistuje důkaz, který by ji přímo spojoval s vládou v Pekingu.

Bezpečnostní oddělení Facebooku nejprve zachytilo aktivitu skupiny, a poté ji ohlásilo americkým vládním úředníkům. Technologické společnosti i zpravodajské agentury v USA letos prokázaly větší ochotu zveřejňovat informace o zahraničních operacích v období před volbami než v roce 2016, kdy je zákonodárci kritizovali za přílišnou opatrnost.



Americká zpravodajská komunita vyhodnotila, že v zájmu Číny je, aby současný prezident Donald Trump nebyl znovu zvolen. Sám prezident Trump opakovaně sdělil, že Čína zasahuje do voleb na podporu bývalého viceprezidenta Josepha R. Bidena, kandidáta demokratů. Tomu ale tak úplně neodpovídá obsah zveřejňovaný čínskými účty. Jednalo se o mix informací a to jak pro, tak proti oběma prezidentským kandidátům, píše server The New York Times.

„Příspěvky cílily na prohloubení již existujících příkopů rozdělujících společnost,“ řekl Nathaniel Gleicher, šéf bezpečnosti společnosti Facebook. „Potenciál ohrozit USA byl omezený, teprve v počátcích. Příspěvky podporovaly i kritizovaly hlavní politické kandidáty v USA zároveň,“ dodal.

Účty a příspěvky získaly více než 133 tisíc sledujících, i když Facebook uvedl, že v USA jim byla věnována malá pozornost - sledovalo je méně než 3 tisíce profilů lidí žijících ve Spojených státech.

Američtí úředníci tento týden uvedli, že čínské akce na Facebooku jsou zatím malé v porovnání s ruským úsilím v roce 2016 a v letošním roce. Čínští představitelé, včetně velvyslance ve Spojených státech amerických, popřeli obvinění, že se snaží ovlivnit listopadové hlasování.

Skupina čínských účtů se stala aktivní koncem roku 2016 a zpočátku se zaměřovala na informace o čínských vojenských aktivitách. V roce 2018 se zaměřila především na oblast Jihočínské moře, kdy uváděla podrobnosti o pohybu amerických lodí a také o čínských vojenských úspěších v regionu. Šéf bezpečnosti Gleicher uvedl, že Facebook na své platformě nezjistil žádnou další čínskou aktivitu.