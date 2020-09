Japonci představili UV lampu, která zabíjí koronavirus, ale neškodí lidem. Zajímavá věc, míní Prymula

Tokio/Praha Japonská firma představila unikátní UV lampu, která dokáže zabít koronavirus bez toho, aby poškodila lidské zdraví. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly sice nejde o kdovíjaký průlom, ale je to zajímavá záležitost, díky které by se mohly nemocniční sály dezinfikovat třeba po každém pacientovi. Možné využití v Česku se prý bude zřejmě testovat.

UV lampy jsou běžně využívány pro sterilizaci, tedy k usmrcení virů a buněk zejména ve zdravotnictví či v potravinářském průmyslu. Jenže standardně vyráběnými lampami nelze přímo ozařovat lidi, protože mohou způsobovat rakovinu kůže nebo poškodit oči. Nový přístroj od japonské firmy Ushio se ale liší tím, že produkuje kratší paprsky a lidské zdraví proto neohrožuje. O novince napsal japonský server The Japan Times.



Ultrafialové paprsky jsou druh elektromagnetického záření s vlnovou délkou kratší, než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření. Lampa The Care 222, kterou vyvinula firma Ushio společně s prestižní Kolumbijskou univerzitou v New Yorku, však narozdíl od jiných zařízení s konvenční vlnovou délkou 254 u svého přístroje vlnovou délku snižuje o 32 nanometrů. Její paprsky jsou tak smrtící pro mikroorganismy, ale neškodné pro člověka.

Podle firmy na této konkrétní vlnové délce nemohou paprsky narušit povrch kůže ani očí a tedy ani aktivovat genetické vady vedoucí k rakovině či způsobit jiná poškození.

To potvrzuje i expert Luděk Vyšín z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. „Fotony s vlnovou délkou 222 nm se absorbují již v povrchové vrstvě (rohová vrstva kůže) a dále do tkáně nepronikají, narozdíl od fotonů s vlnovou délkou 254 nm, které mohou pronikat až do krajní vrstvy lidské pokožky zvané škára. Proto lze tohoto záření skutečně využít k inaktivaci patogenních mikroorganismů, byť je jeho germicidní (mikroorganismy hubící, pozn.red.) účinek podstatně nižší než u záření s vlnovou délkou 254 nm,“ uvádí Vyšín.

Podle něj citované studie byly prováděny pouze na myších a modelových buněčných systémech. Vliv na člověka tedy nebyl zatím prokázán, ale je prý pravděpodobné, že se lidská tkáň bude chovat obdobně. „Největší nebezpečí bude zřejmě představovat expozice oční rohovky. Sterilizace zářením s vlnovou délkou 222 nm za přítomnosti člověka by tedy proveditelná byla, ale za předpokladu použití účinné ochrany zraku a rozumné míry expozice,“ dodal Vyšín.



Ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Server Lidovky.cz se na nový přístroj zeptal i ministra Prymuly. Podle něj je to zajímavá věc, která se zřejmě bude testovat, zda je využitelná i u nás. „UV zářením se normálně sterilizuje, ale může to poškozovat tkáně, takže při užití takovéto zářivky, kupříkladu germicidního světla, tam nemůže být člověk. Není to tedy zcela průlomovová věc, jelikož na většině ambulancí se takto dezinfikuje přes noc. Přínos, který v tom já vidím, je ten, že by se to dalo dělat za chodu a prostor by se mohl dezinfikovat třeba po každém pacientovi,“ vysvětlil Prymula.

Jak by měla lampa fungovat?

Při připevnění zářičů na strop a jejich namíření přímo do místnosti dojde během šesti až sedmi minut k usmrcení 99 procent virů a bakterií ve vzduchu a také na povrchu předmětů o ploše do tří metrů čtverečních, a to v maximální vzdálenosti 2,5 metru od lampy. Ta váží 1,2 kilogramu a je velká zhruba jako kniha v pevné vazbě. Cena se v přepočtu pohybuje okolo 66 tisíc korun.

„Nedávná studie zprostředkovaná třetí stranou – univerzitou v Hirošimě – potvrdila, že ultrafialové záření s délkou 222 nanometrů je účinné při zabíjení nového koronaviru,“ uvedla firma Ushio. Dále sdělila, že prozatím přijímá objednávky pouze od lékařských institucí, ale jakmile produkce dožene poptávku, rozšíří se škála zákazníků i o běžné občany.