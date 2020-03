‚Hotovosti se bát nemusíte.‘ Odborníci tvrdí, že k dezinfekci není důvod, nakažení z peněz nehrozí

Praha Viry dokážou na bankovkách přežít i několik dní. V Česku se ale žádné opatření ohledně hotových peněz v souvislosti s šířením nového koronaviru nechystá. Riziko, že by se lidé nakazili tímto způsobem, je příliš malé. Třeba Čína nebo Jižní Korea ale možné stopy virů na bankovkách řeší.

„Česká národní banka v této chvíli neprovádí a ani neplánuje žádná speciální opatření v oblasti nakládání s hotovostními penězi. Bankovky a mince zpracováváme standardním způsobem jako jiné centrální banky,“ říká Petra Vodstrčilová, mluvčí ČNB.



Stačí mýt si často ruce

Centrální banka se odvolává na výzkumy, podle kterých lidé, kteří denně pracují s hotovostí, nemají vyšší nemocnost než ostatní. Pokud by se takto nákaza snadno šířila, bylo by to znát. Není tak ani důvod doporučovat lidem bezkontaktní placení.



„Důvod k obavám není, obecně je ale velmi důležité dodržovat základní hygienická pravidla, zejména si pravidelně umývat ruce,“ řekla ještě před svým odvoláním hlavní hygienička Eva Gottwaldová. Virus se šíří hlavně kontaktem s nakaženým člověkem.

Světová zdravotnická organizace také doporučuje, aby si lidé po manipulaci s bankovkami umyli ruce, to je ale obecná rada po kontaktu se všemi věcmi, kterých se mohl dotknout i někdo další. Tedy například klikami na dveřích nebo madly v hromadné dopravě.

České banky zmiňují, že na to, aby dezinfikovaly hotovost samy, ani nemají prostředky. Zpravidla jde o náročné technologické procesy a jednoduché způsoby by prakticky nebyly účinné. Lidí, kteří s penězi pracují, ale nějakou formu ochrany používají. „Na všech pobočkách jsou pro naše zaměstnance k dispozici dezinfekční prostředky,“ říká například mluvčí Moneta Money Bank Zuzana Filipová.

Peníze, které lidé vyberou například z bankomatu, tedy žádnou zvláštní péčí neprošly. Obecně platí, že se virus musí dostat k ústům, nosu nebo očím. Z bankovky v peněžence na člověka nepřeskočí. Do těla se dostane přes ruce, riziko tedy roste s tím, jak dlouho zůstávají ruce nemyté a jak často se lidé dotýkají svého obličeje nebo jídla špinavýma rukama. K jisté opatrnosti vyzývá Česká spořitelna. „Naše klienty nabádáme, aby upřednostňovali bezkontaktní formy placení skrze platební karty či mobilní telefony,“ řekl její mluvčí Filip Hrubý.

V Číně i v Koreji se v oblastech zasažených epidemií koronaviru přistoupilo i k boji s hotovostí. V obou případech jde o součást rozsáhlých a velmi razantních opatření ve snaze zpomalit další šíření viru. Čínská centrální banka peníze z nemocnic, dopravních prostředků či trhů se zvířaty v zasažených oblastech rovnou ničila a nahrazovala nově vytištěnými. Zbytek peněz se dezinfikuje, zpravidla vysokými teplotami. I ty ale musí zůstávat v karanténě, aby byla jistota, že viry nepřežily. Čínská média zmiňovala i žádosti, aby obchodníci nechávali bankovky na suchém místě a ideálně je na několik dnů dali stranou.

Americká lékařka Kate Ganyorová z nemocnice v čínském Kantonu uváděla, že nový koronavirus může na bankovce přežít i několik dní. U chřipky vědci došli k závěru, že je schopna na penězích vydržet až dvanáct dní.

Bakterie i kokain

Bankovky jsou po detailním průzkumu plné nečekaných látek. Ve Spojeném království je na nich často stopové množství kokainu, všude po světě pak viry a bakterie a odkaz prakticky na vše, na co lidé sahali před manipulací s hotovostí. Zdrojem nákazy jsou ale peníze podle vědců jen velmi zřídka.



V britských denících se minulý týden objevila zpráva, že Mezinárodní zdravotnická organizace před hotovostí varuje a doporučuje používat platební karty. Mluvčí to vzápětí dementovala. Žádné takové doporučení nevydávali. „Neřekli jsme, že hotovost přenáší koronavirus,“ uvedla mluvčí WHO Fadela Chaibová.