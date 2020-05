Ošetřovné pro OSVČ se zvýší ze 424 na 500 Kč za den, rozhodla vláda

Praha Ošetřovné pro živnostníky kvůli uzavřeným školám či sociálním službám se zvýší ze 424 na 500 korun na den, a to od dubna. Vyšší částka se bude vyplácet nejdéle do konce června.

Dostat ji mohou rodiče dětí do 13 let i starších školáků s postižením či lidé, kteří se po zastavení provozu sociálních služeb starají o starší či handicapované členy domácnosti. Podle informací ČTK to v pondělí schválila vláda.



Školy v Česku se kvůli šíření koronavirové nákazy uzavřely 11. března. Fungovat přestaly i některé mateřské školy. O několik dnů později pak vláda nařídila zastavit provoz některých zařízení sociálních služeb.

Ošetřovné se osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) vyplácí jako dotace. Ty se zatím měly poskytovat za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce dubna. Vláda podmínky upravila podle pravidel pro zaměstnance. Těm se ošetřovné už zvýšilo od dubna ze 60 na 80 procent základu příjmu. Vyplácet se má nejdéle do konce školního roku.